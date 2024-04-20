ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia de produto único
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Ciclo de vida do produto
  • Fotografia de produto único
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Ciclo de vida do produto

Altifalante sem fios

TAS1505B/00

1

| (2) Críticas

Festa a qualquer momento

Leve a festa no bolso com o altifalante Bluetooth suficientemente pequeno para pendurar no pulso! Este pequeno altifalante é totalmente à prova de água e proporciona um som surpreendentemente potente, tendo em conta o seu tamanho.

Ver todos os benefícios

Festa a qualquer momento

  • Bluetooth®

  • Potência de saída de 2,5 W

  • 8 horas de reprodução

  • Classificação de resistên. à água IPX7

Resistente e à prova de água IPX7

Esta coluna Bluetooth portátil tem classificação IPX7, o que significa que pode resistir à imersão total em água até 1 m de profundidade durante até 30 minutos. Pode divertir-se no chuveiro, junto da piscina, ou mesmo dentro da piscina! O alcance sem fios é de 20 m.

8 horas de tempo de reprodução. 2,5 horas de tempo de carregamento

O som permanece nítido mesmo quando reproduz a música alto e um radiador passivo aumenta os graves. Obtém 8 horas de tempo de reprodução e um carregamento completo demora 2,5 horas. A ligação Bluetooth é estável e o emparelhamento é simples.

Escolha a sua paleta de cores. Mostre o seu estilo

Sempre ao seu estilo. Este pequeno altifalantes Bluetooth está disponível em várias cores, para que possa mostrar o seu estilo onde quer que vá. Com a correia de transporte a combinar pode levar o altifalante para onde quiser.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

1.0

de 5

2

Críticas

5
4
3
2

20/04/2024

Deutschland

Deutschland

Keine Lautstärke Regelung

Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.

Pontos positivos

Klein, handlich, preisgünstig

Pontos negativos

Keine Lautstärkeregelung

Esta avaliação foi feita para TAS1505B Kabellose Lautsprecher

Data de utilização 2024-03-20

Esta avaliação foi feita para TAS1505B Kabellose Lautsprecher

Data de utilização 2024-03-20

18/07/2021

Deutschland

Deutschland

Sound is very good

i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting

Pontos negativos

connection problem

Esta avaliação foi feita para TAS1505B Wireless speaker

Esta avaliação foi feita para TAS1505B Wireless speaker

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis