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TAS1505B/00
Festa a qualquer momento
Leve a festa no bolso com o altifalante Bluetooth suficientemente pequeno para pendurar no pulso! Este pequeno altifalante é totalmente à prova de água e proporciona um som surpreendentemente potente, tendo em conta o seu tamanho.
Bluetooth®
Potência de saída de 2,5 W
8 horas de reprodução
Classificação de resistên. à água IPX7
Esta coluna Bluetooth portátil tem classificação IPX7, o que significa que pode resistir à imersão total em água até 1 m de profundidade durante até 30 minutos. Pode divertir-se no chuveiro, junto da piscina, ou mesmo dentro da piscina! O alcance sem fios é de 20 m.
O som permanece nítido mesmo quando reproduz a música alto e um radiador passivo aumenta os graves. Obtém 8 horas de tempo de reprodução e um carregamento completo demora 2,5 horas. A ligação Bluetooth é estável e o emparelhamento é simples.
Sempre ao seu estilo. Este pequeno altifalantes Bluetooth está disponível em várias cores, para que possa mostrar o seu estilo onde quer que vá. Com a correia de transporte a combinar pode levar o altifalante para onde quiser.
1.0
de 5
2
Críticas
O.Fogg
20/04/2024
Deutschland
Keine Lautstärke Regelung
Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.
Pontos positivos
Klein, handlich, preisgünstig
Pontos negativos
Keine Lautstärkeregelung
Esta avaliação foi feita para TAS1505B Kabellose Lautsprecher
Data de utilização 2024-03-20
Esta avaliação foi feita para TAS1505B Kabellose Lautsprecher
Data de utilização 2024-03-20
lharip
18/07/2021
Deutschland
Sound is very good
i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting
Pontos negativos
connection problem
Esta avaliação foi feita para TAS1505B Wireless speaker
Esta avaliação foi feita para TAS1505B Wireless speaker