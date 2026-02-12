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TAS1509BK/00
Ouça os seus sons da melhor forma, onde quer que esteja
Leve a sua música para onde quer que vá com esta excelente coluna Bluetooth. Um radiador passivo fornece graves potentes e uma classificação IPX7 significa que a coluna pode ficar submersa durante 30 minutos sem problemas. Atenda chamadas em modo mãos-livres onde quer que esteja.
Radiador passivo. Graves potentes
Emparelhe duas colunas para obter som estéreo
Potência de saída RMS de 5 W
Classificação de resistên. à água IPX7
Esta fantástica coluna pequena fornece graves incrivelmente ricos e potentes. Leve a música consigo e ouça-a claramente no jardim, num passeio ou na praia. Perfeita para levar consigo, sejam quais forem os seus planos para o dia.
Quer sons ainda mais ricos? Pode ligar facilmente duas colunas idênticas para um som estéreo fantástico. Ouça a sua música da forma que é suposto. Mesmo quando estiver fora de casa, não perderá uma batida ou uma palavra.
Esta pequena coluna brilhante está pronta para tudo. Quer esteja à chuva, a treinar ou mesmo a saltar de um barco, a classificação de impermeabilidade IPX7 significa que a coluna pode ficar submersa durante até 30 minutos sem problemas.
Críticas