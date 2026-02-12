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  • Ouça os seus sons da melhor forma, onde quer que esteja
  • Ouça os seus sons da melhor forma, onde quer que esteja
  • Ouça os seus sons da melhor forma, onde quer que esteja
  • Ouça os seus sons da melhor forma, onde quer que esteja
  • Ouça os seus sons da melhor forma, onde quer que esteja
  • Ouça os seus sons da melhor forma, onde quer que esteja
  • Ouça os seus sons da melhor forma, onde quer que esteja
  • Ouça os seus sons da melhor forma, onde quer que esteja
  • Ouça os seus sons da melhor forma, onde quer que esteja
  • Ouça os seus sons da melhor forma, onde quer que esteja
  • Ouça os seus sons da melhor forma, onde quer que esteja
  • Ouça os seus sons da melhor forma, onde quer que esteja
  • Ouça os seus sons da melhor forma, onde quer que esteja
  • Ouça os seus sons da melhor forma, onde quer que esteja

Altifalante sem fios

TAS1509BK/00

Ouça os seus sons da melhor forma, onde quer que esteja

Leve a sua música para onde quer que vá com esta excelente coluna Bluetooth. Um radiador passivo fornece graves potentes e uma classificação IPX7 significa que a coluna pode ficar submersa durante 30 minutos sem problemas. Atenda chamadas em modo mãos-livres onde quer que esteja.

Ver todos os benefícios

Ouça os seus sons da melhor forma, onde quer que esteja

  • Radiador passivo. Graves potentes

  • Emparelhe duas colunas para obter som estéreo

  • Potência de saída RMS de 5 W

  • Classificação de resistên. à água IPX7

Radiador passivo para graves potentes

Radiador passivo para graves potentes

Esta fantástica coluna pequena fornece graves incrivelmente ricos e potentes. Leve a música consigo e ouça-a claramente no jardim, num passeio ou na praia. Perfeita para levar consigo, sejam quais forem os seus planos para o dia.

Emparelhe com um altifalante idêntico para obter som estéreo

Quer sons ainda mais ricos? Pode ligar facilmente duas colunas idênticas para um som estéreo fantástico. Ouça a sua música da forma que é suposto. Mesmo quando estiver fora de casa, não perderá uma batida ou uma palavra.

Classificação de resistên. à água IPX7

Classificação de resistên. à água IPX7

Esta pequena coluna brilhante está pronta para tudo. Quer esteja à chuva, a treinar ou mesmo a saltar de um barco, a classificação de impermeabilidade IPX7 significa que a coluna pode ficar submersa durante até 30 minutos sem problemas.

Especificações técnicas

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