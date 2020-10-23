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Altifalante sem fios

TAS3505/00

4.3

| (3) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

Integra-se em qualquer lugar

Músicas matinais na casa de banho. Podcasts inspiradores no escritório em casa. Com o tecido do altifalante à base de lã e botões em relevo, este elegante altifalante Bluetooth desempenha bem o seu papel. Obtenha um som surpreendentemente rico e 10 horas de reprodução.

Ver todos os benefícios

Integra-se em qualquer lugar

  • Bluetooth®

  • Potência de saída de 5 W

  • 10 horas de reprodução

Forma e funcionamento em perfeita harmonia

Forma e funcionamento em perfeita harmonia

Este altifalante Bluetooth simples, mas impressionante, faz música com estilo. Os botões em relevo permitem-lhe controlar a reprodução, o Bluetooth e muito mais. O microfone incorporado permite-lhe atender chamadas em modo mãos-livres e a pega de transporte facilita a deslocação entre divisões.

10 horas de tempo de reprodução. 2,5 horas de tempo de carregamento

10 horas de tempo de reprodução. 2,5 horas de tempo de carregamento

Obtém 10 horas de tempo de reprodução com um único carregamento e o alcance sem fios é de 20 m. Carregar a coluna demora 2,5 horas, através do cabo USB-C incluído. Os radiadores passivos proporcionam graves fortes e o som permanece nítido mesmo a volumes elevados.

Tecido Kvadrat no altifalante. Desenvolvido para permitir a passagem do som

Este altifalante é revestido com tecido para altifalante de elevada qualidade, criado pelo fabricante topo de gama Kvadrat. O fantástico material de mistura de lã é acusticamente transparente, o que permite que o som flua livremente do altifalante para a sua sala.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Imagem de AWARD-1679621

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

23/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Big Performance from a little speaker.

Amazing sound quality from such a small speaker, performs well above its wieght with crystal clear sound with warm tones across a wide range of musical genres. Excellent Bass / Treble balance, not tinny at all as many other small bluetooth speakers can be. Connects virtually instantly to phone / laptop.

Pontos positivos

Perfornance sound quality and perfect size for travelling.

Pontos negativos

None, seriously none.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS3505 Wireless speaker

Data de utilização 2020-09-23

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS3505 Wireless speaker

Data de utilização 2020-09-23

17/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great sound for a small speaker

Love it... I just wish it was stereo so I could pair two of these for my PC

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS3505 Wireless speaker

Data de utilização 2020-02-17

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS3505 Wireless speaker

Data de utilização 2020-02-17

31/03/2021

Sverige

Sverige

Nätt, bra ljud - men ingen AUX, och höga pling

Låter hyfsat bra för en sån liten högtalare. Den är ganska lätt, så det blir inte mycket bas, jag använder den som "bordsradio". Laddas med nya USB-C, och räcker hela dan. Enkel att para ihop, har play/paus och volymkontroll. Stort minus på plinget när man sätter på/stänger av (ganska högt). Litet minus på att det inte finns AUX, bara Bluetooth.

Pontos positivos

Enkel, lätt

Pontos negativos

Plingar vid på/av

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS3505 Trådlös högtalare

Data de utilização 2021-02-28

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS3505 Trådlös högtalare

Data de utilização 2021-02-28

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Avisos legais

  1. A classificação IPX7 significa que o diafragma do altifalante pode ser submerso em até 1 metro de água durante um máximo de 30 minutos. O tecido do altifalante não é à prova de água, mas resiste a uma ou duas gotas de água.