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Integra-se em qualquer lugar
Músicas matinais na casa de banho. Podcasts inspiradores no escritório em casa. Com o tecido do altifalante à base de lã e botões em relevo, este elegante altifalante Bluetooth desempenha bem o seu papel. Obtenha um som surpreendentemente rico e 10 horas de reprodução.
Bluetooth®
Potência de saída de 5 W
10 horas de reprodução
Este altifalante Bluetooth simples, mas impressionante, faz música com estilo. Os botões em relevo permitem-lhe controlar a reprodução, o Bluetooth e muito mais. O microfone incorporado permite-lhe atender chamadas em modo mãos-livres e a pega de transporte facilita a deslocação entre divisões.
Obtém 10 horas de tempo de reprodução com um único carregamento e o alcance sem fios é de 20 m. Carregar a coluna demora 2,5 horas, através do cabo USB-C incluído. Os radiadores passivos proporcionam graves fortes e o som permanece nítido mesmo a volumes elevados.
Este altifalante é revestido com tecido para altifalante de elevada qualidade, criado pelo fabricante topo de gama Kvadrat. O fantástico material de mistura de lã é acusticamente transparente, o que permite que o som flua livremente do altifalante para a sua sala.
Prémios
4.3
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
KarmaRuss
23/10/2020
United Kingdom
Big Performance from a little speaker.
Amazing sound quality from such a small speaker, performs well above its wieght with crystal clear sound with warm tones across a wide range of musical genres. Excellent Bass / Treble balance, not tinny at all as many other small bluetooth speakers can be. Connects virtually instantly to phone / laptop.
Pontos positivos
Perfornance sound quality and perfect size for travelling.
Pontos negativos
None, seriously none.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS3505 Wireless speaker
Data de utilização 2020-09-23
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS3505 Wireless speaker
Data de utilização 2020-09-23
Bog85
17/03/2021
United Kingdom
Great sound for a small speaker
Love it... I just wish it was stereo so I could pair two of these for my PC
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS3505 Wireless speaker
Data de utilização 2020-02-17
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS3505 Wireless speaker
Data de utilização 2020-02-17
kaymanswe
31/03/2021
Sverige
Nätt, bra ljud - men ingen AUX, och höga pling
Låter hyfsat bra för en sån liten högtalare. Den är ganska lätt, så det blir inte mycket bas, jag använder den som "bordsradio". Laddas med nya USB-C, och räcker hela dan. Enkel att para ihop, har play/paus och volymkontroll. Stort minus på plinget när man sätter på/stänger av (ganska högt). Litet minus på att det inte finns AUX, bara Bluetooth.
Pontos positivos
Enkel, lätt
Pontos negativos
Plingar vid på/av
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS3505 Trådlös högtalare
Data de utilização 2021-02-28
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS3505 Trådlös högtalare
Data de utilização 2021-02-28
A classificação IPX7 significa que o diafragma do altifalante pode ser submerso em até 1 metro de água durante um máximo de 30 minutos. O tecido do altifalante não é à prova de água, mas resiste a uma ou duas gotas de água.