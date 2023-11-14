ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Ciclo de vida do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Ciclo de vida do produto

Descontinuado

Altifalante sem fios

TAS4405N/00

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Cante alto

Deixe-os ser o centro das atenções com o colorido altifalante Bluetooth, que inclui um microfone sem fios! Desde canções a histórias e a apresentações em aulas, as gravações com um só toque permite que as crianças se preparem para as faixas com facilidade, com som nítido e 6 horas de reprodução.

Ver todos os benefícios

Cante alto

  • Microfone sem fios com alcance de 5 m

  • emparelhamento de Bluetooth inteligente

  • 6 horas de reprodução

  • 105x105x38 mm

Cante. Fale. Desfrute!

Cante. Fale. Desfrute!

Este altifalante Bluetooth ultraportátil inclui um microfone sem fios. As crianças podem cantar ao som da sua música, contar histórias ou até recriar cenas de filmes com os seus amigos! Independentemente do que façam, a gravação com um só toque facilita a gravação das faixas num cartão micro SD.

Tempo de reprodução simplificado

Tempo de reprodução simplificado

Pode obter 6 horas de tempo de reprodução e um carregamento completo demora 2,5 horas. O carregamento é feito através de micro USB. Os cinco botões claramente identificados fazem com que seja mais simples para as crianças reproduzir, colocar em pausa, controlar o volume, mudar a fonte e gravar.

Emparelhamento de Bluetooth inteligente

Emparelhamento de Bluetooth inteligente

Uma pressão longa do botão de reprodução/pausa prepara este altifalante Bluetooth sem fios para emparelhar. Depois de emparelhado, o altifalante memoriza o último dispositivo com o qual foi emparelhado. O alcance sem fios do altifalante é de 10 m.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

14/11/2023

België

België

Enceinte sans fil Philips pour les enfants

Le design est attractif. Facile d utilisation. Ne pas oublier d acheter la carte SD. Ça donne envie aux plus grands!

Pontos positivos

Permet de travailler son élocution

Pontos negativos

Difficile à trouver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS4405N Enceinte sans fil

Data de utilização 2023-10-14

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS4405N Enceinte sans fil

Data de utilização 2023-10-14

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis