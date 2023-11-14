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Descontinuado
Cante alto
Deixe-os ser o centro das atenções com o colorido altifalante Bluetooth, que inclui um microfone sem fios! Desde canções a histórias e a apresentações em aulas, as gravações com um só toque permite que as crianças se preparem para as faixas com facilidade, com som nítido e 6 horas de reprodução.
Microfone sem fios com alcance de 5 m
emparelhamento de Bluetooth inteligente
6 horas de reprodução
105x105x38 mm
Este altifalante Bluetooth ultraportátil inclui um microfone sem fios. As crianças podem cantar ao som da sua música, contar histórias ou até recriar cenas de filmes com os seus amigos! Independentemente do que façam, a gravação com um só toque facilita a gravação das faixas num cartão micro SD.
Pode obter 6 horas de tempo de reprodução e um carregamento completo demora 2,5 horas. O carregamento é feito através de micro USB. Os cinco botões claramente identificados fazem com que seja mais simples para as crianças reproduzir, colocar em pausa, controlar o volume, mudar a fonte e gravar.
Uma pressão longa do botão de reprodução/pausa prepara este altifalante Bluetooth sem fios para emparelhar. Depois de emparelhado, o altifalante memoriza o último dispositivo com o qual foi emparelhado. O alcance sem fios do altifalante é de 10 m.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Vip740624
14/11/2023
België
Enceinte sans fil Philips pour les enfants
Le design est attractif. Facile d utilisation. Ne pas oublier d acheter la carte SD. Ça donne envie aux plus grands!
Pontos positivos
Permet de travailler son élocution
Pontos negativos
Difficile à trouver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS4405N Enceinte sans fil
Data de utilização 2023-10-14
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS4405N Enceinte sans fil
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