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TAS5505/00
Descontraia em grande estilo
Relaxe com o altifalante Bluetooth que complementa qualquer decoração interior. Obtenha 12 horas de reprodução e som rico com graves envolventes. O tecido do altifalante à base de lã adiciona um toque sofisticado e o microfone incorporado permite-lhe atender chamadas em mãos-livres.
Bluetooth®
Potência de saída de 20 W
12 horas de reprodução
Este altifalante tem um aspeto fantástico onde quer que o coloque. Os botões em relevo permitem-lhe controlar a reprodução, o Bluetooth e muito mais. O microfone incorporado permite-lhe fazer chamadas em modo mãos-livres e pode passar uma correia de transporte através do orifício da correia do altifalante.
Passe de uma sessão de trabalho para uma festa de jantar de forma tranquila. Obtém 12 horas de tempo de reprodução com um único carregamento e o alcance sem fios é de 20 m. Carregar a coluna demora 3,5 horas, através do cabo USB-C incluído.
Este altifalante é revestido com tecido para altifalante de elevada qualidade, criado pelo fabricante topo de gama Kvadrat. O fantástico material de mistura de lã é acusticamente transparente, o que permite que o som flua livremente do altifalante para a sua sala.
Prémios
4.0
de 5
4
Críticas
Tjebbe
14/08/2024
Nederland
perfecte speakers
2 speakers gekocht. Koppelen gaat kinderlijk eenvoudig. Prima stereo geluid. Geen overdreven Bass. Hoog en Midden tonen zijn prima. Mooie vormgeving.
Pontos positivos
Geluid, Vormgeving. Stereo, Koppelen.
Pontos negativos
Hoge en lage tonen kunnen niet worden ingesteld. Ik vind het prima want ben tevreden over het geluid maar dat zou mogelijk een nadeel. kunnen zijn.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS5505 Draadloze luidspreker
Data de utilização 2023-08-14
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS5505 Draadloze luidspreker
Data de utilização 2023-08-14
Ghunter55
05/04/2023
Nederland
geweldig speaker!
Geweldig geluid voor een kleine box. Het werkt super!
Pontos positivos
mooie geluid, makkelijk te verbinden
Pontos negativos
geen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS5505 Draadloze luidspreker
Data de utilização 2023-03-05
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2023-03-05
greenkeeper
08/07/2021
Deutschland
Perfektes Produkt Satter Sound
Hatten es im Urlaub dabei, Wasser Sand auch Kinder konnten nichts anrichten, einfache Handhabung und sehr langer Akku alles OOK
Pontos positivos
wie oben beschrieben sehr Hochwertig verarbeitet
Pontos negativos
wenn es was kostet :-)
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Esta avaliação foi feita para TAS5505 Kabellose Lautsprecher
Data de utilização 2020-06-08
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Esta avaliação foi feita para TAS5505 Kabellose Lautsprecher
Data de utilização 2020-06-08
A classificação IPX7 significa que o diafragma do altifalante pode ser submerso em até 1 metro de água durante um máximo de 30 minutos. O tecido do altifalante não é à prova de água, mas resiste a uma ou duas gotas de água.