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Altifalante sem fios

TAS7505/00

4.5

| (10) Críticas | 90% recomendam este produto

1 prémio

Música maravilhosa

Reproduza as suas músicas favoritas com o altifalante Bluetooth que combina perfeitamente com qualquer ambiente. Obtenha 20 horas de reprodução e som rico com graves envolventes. Inclui uma função de bateria externa para carregar telemóveis e o tecido do altifalante à base de lã confere estilo.

Ver todos os benefícios

Música maravilhosa

  • Bluetooth®

  • Potência de saída de 30 W

  • 20 horas de reprodução

  • Função de bateria externa incorporada

Forma e funcionamento em perfeita harmonia

Forma e funcionamento em perfeita harmonia

Desde treinos matinais a jantares na varanda, este altifalante Bluetooth faz música em grande estilo. Os botões em relevo permitem-lhe controlar a reprodução, o emparelhamento estéreo, o Bluetooth e muito mais. O orifício da correia do altifalante é útil se pretender utilizar uma correia de transporte.

Tecido Kvadrat no altifalante. Desenvolvido para permitir a passagem do som

Este altifalante é revestido com tecido para altifalante de elevada qualidade, criado pelo fabricante topo de gama Kvadrat. O fantástico material de mistura de lã é acusticamente transparente, o que permite que o som flua livremente do altifalante para a sua sala.

20 horas de tempo de reprodução. 4,5 horas de tempo de carregamento

20 horas de tempo de reprodução. 4,5 horas de tempo de carregamento

Obtém 20 horas de tempo de reprodução com um único carregamento e o alcance sem fios é de 20 m. Carregar o altifalante demora 4,5 horas, através do cabo USB-C incluído.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Imagem de AWARD-1679621

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.5

de 5

10

Críticas

90%

recomendam este produto

3
2

27/08/2023

España

España

Muy buen altavoz

Me compré uno para probar y a la semana fui a por el segundo para emparejar. Sonido muy bueno y calidad del producto de primera. Totalmente aconsejable.

Pontos positivos

Sonido, diseño, emparejamiento y calidad.

Pontos negativos

-

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS7505 Altavoz inalámbrico

Data de utilização 2023-07-27

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Esta avaliação foi feita para TAS7505 Altavoz inalámbrico

Data de utilização 2023-07-27

27/09/2021

España

España

Suena muy bien

Los conecto con un reproductor Hi res de mp3 y suenan de fábula. Los tengo en mi habitación y parece que tengo un pequeño equipo de HIFI. Los agudos y graves en mi opinión están muy logrados.

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Esta avaliação foi feita para TAS7505 Altavoz inalámbrico

Data de utilização 2020-08-27

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Data de utilização 2020-08-27

18/01/2024

Nederland

Nederland

No nonsense luidspreker

voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.

Pontos positivos

goed geluid, gemakkelijk

Pontos negativos

geen

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Esta avaliação foi feita para TAS7505 Draadloze luidspreker

Data de utilização 2023-09-18

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Data de utilização 2023-09-18

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Avisos legais

  1. A classificação IPX7 significa que o diafragma do altifalante pode ser submerso em até 1 metro de água durante um máximo de 30 minutos. O tecido do altifalante não é à prova de água, mas resiste a uma ou duas gotas de água.