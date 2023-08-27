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Música maravilhosa
Reproduza as suas músicas favoritas com o altifalante Bluetooth que combina perfeitamente com qualquer ambiente. Obtenha 20 horas de reprodução e som rico com graves envolventes. Inclui uma função de bateria externa para carregar telemóveis e o tecido do altifalante à base de lã confere estilo.
Bluetooth®
Potência de saída de 30 W
20 horas de reprodução
Função de bateria externa incorporada
Desde treinos matinais a jantares na varanda, este altifalante Bluetooth faz música em grande estilo. Os botões em relevo permitem-lhe controlar a reprodução, o emparelhamento estéreo, o Bluetooth e muito mais. O orifício da correia do altifalante é útil se pretender utilizar uma correia de transporte.
Este altifalante é revestido com tecido para altifalante de elevada qualidade, criado pelo fabricante topo de gama Kvadrat. O fantástico material de mistura de lã é acusticamente transparente, o que permite que o som flua livremente do altifalante para a sua sala.
Obtém 20 horas de tempo de reprodução com um único carregamento e o alcance sem fios é de 20 m. Carregar o altifalante demora 4,5 horas, através do cabo USB-C incluído.
Prémios
4.5
de 5
10
Críticas
90%
recomendam este produto
Barcelona2023
27/08/2023
España
Muy buen altavoz
Me compré uno para probar y a la semana fui a por el segundo para emparejar. Sonido muy bueno y calidad del producto de primera. Totalmente aconsejable.
Pontos positivos
Sonido, diseño, emparejamiento y calidad.
Pontos negativos
-
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS7505 Altavoz inalámbrico
Data de utilização 2023-07-27
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS7505 Altavoz inalámbrico
Data de utilização 2023-07-27
jeserpla
27/09/2021
España
Suena muy bien
Los conecto con un reproductor Hi res de mp3 y suenan de fábula. Los tengo en mi habitación y parece que tengo un pequeño equipo de HIFI. Los agudos y graves en mi opinión están muy logrados.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS7505 Altavoz inalámbrico
Data de utilização 2020-08-27
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Data de utilização 2020-08-27
Scott.
18/01/2024
Nederland
No nonsense luidspreker
voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.
Pontos positivos
goed geluid, gemakkelijk
Pontos negativos
geen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS7505 Draadloze luidspreker
Data de utilização 2023-09-18
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Data de utilização 2023-09-18
A classificação IPX7 significa que o diafragma do altifalante pode ser submerso em até 1 metro de água durante um máximo de 30 minutos. O tecido do altifalante não é à prova de água, mas resiste a uma ou duas gotas de água.