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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Faça barulho! Som potente para todas as aventuras.
Parta para a aventura com as músicas que lhe dão alento! Pode levar o som potente e arrojado deste altifalante à prova de água para todo o lado. Está a treinar no parque ou a divertir-se enquanto monta a sua tenda de campismo? Com 24 horas de reprodução e uma correia de transporte, este dispositivo de áudio está sempre pronto ser utilizado.
Classif. IP67: proteção contra pó/água
Som potente
Microfone incorporado para chamadas
Até 24 horas de música
Desde os parques aos parques de campismo - leve a música que adora para onde quer que vá! Dois woofers de 70 mm e dois tweeters fornecem-lhe um som nítido e potente e este altifalante também tem um aspeto fantástico. Quer um som ainda mais alto? Emparelhe dois altifalantes para criar um sistema estéreo e dê início à festa.
Aumentar o som? Este altifalante pode continuar o tempo que puder. Obtém até 24 horas de tempo de reprodução com um altifalante totalmente carregado e a função de bateria portátil permite-lhe carregar dispositivos ligados sem parar a música.
Desde os trilhos à praia e à piscina - uma classificação IP67 garante que este altifalante pode ir para qualquer lado. A correia amovível facilita o transporte e o alcance do Bluetooth de até 20 m significa que não perderá uma batida. Mesmo que o telemóvel esteja muito longe do altifalante.
Prémios
3.5
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
Hans32--
07/06/2023
Nederland
Super vol geluid voor de maat speaker!
Erg fijne speaker voor buiten en binnen. Goed geluid en stevige bas. Daarnaast erg stevig en kan tegen een stootje. Volledige dag aan gestaan dus met batterij zit het ook goed.
Pontos positivos
Goed geluid, batterij, mooi
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS7807B Draadloze luidspreker
Data de utilização 2022-05-07
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS7807B Draadloze luidspreker
Data de utilização 2022-05-07
PH-54
18/10/2024
België
Tot nu toe tevreden met TAS7807B Draadloze Speaker
Sinds een paar dagen in huis. Makkelijk aan te sluiten. Voor zover nu al aan te geven, een prima geluid. Zowel de hoge als lage tonen. Enige wat ik (nog) niet kan vinden, is hoe ik de afstelling/balans van hoge en lage tonen kan aanpassen?!?
Pontos positivos
prima geluid en makkelijk aan te sluiten
Pontos negativos
(nog) geen, maar nog maar net in huis
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS7807B Draadloze luidspreker
Data de utilização 2024-09-18
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS7807B Draadloze luidspreker
Data de utilização 2024-09-18
Olaf11
10/06/2023
Deutschland
Funcionário da Philips
Super Klang mit sattem Bass
[Employee of philipsglobal] Ich bin ja bislang ein Bose Fan gewesen, hab nun aber mal diese Alternative von Philips versucht. Ich bin zufrieden mit dem Klang wobei mir der satte Bass auch bei niedrigen Lautstärken zusagt. Was mir nicht gefällt, ist das laute Philips Gingle beim Ein und Ausschalten. Ich benutze meine Speaker gerne in Hotels am Abend und da wäre es schon wenn ich den Begrüßungston zumindest leise machen könnte. Diese Möglichkeit hab ich auch in der Bedienungsanleitung nicht gefunden. Außerdem wäre es schön wenn ich an der Box selber die Titel überspringen könnte
Pontos positivos
Sound
Pontos negativos
Lauter Gingle beim ein und ausschalten
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS7807B kabelloser Lautsprecher
Data de utilização 2023-05-10
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS7807B kabelloser Lautsprecher
Data de utilização 2023-05-10
A classificação IP67 significa que o diafragma do altifalante é à prova de pó e pode ser submerso até 30 minutos a uma profundidade de até 1 m.