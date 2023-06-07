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Altifalante sem fios

TAS7807B/00

3.5

| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto

Faça barulho! Som potente para todas as aventuras.

Parta para a aventura com as músicas que lhe dão alento! Pode levar o som potente e arrojado deste altifalante à prova de água para todo o lado. Está a treinar no parque ou a divertir-se enquanto monta a sua tenda de campismo? Com 24 horas de reprodução e uma correia de transporte, este dispositivo de áudio está sempre pronto ser utilizado.

Ver todos os benefícios

Faça barulho! Som potente para todas as aventuras.

  • Classif. IP67: proteção contra pó/água

  • Som potente

  • Microfone incorporado para chamadas

  • Até 24 horas de música

Som potente num conjunto moderno

Som potente num conjunto moderno

Desde os parques aos parques de campismo - leve a música que adora para onde quer que vá! Dois woofers de 70 mm e dois tweeters fornecem-lhe um som nítido e potente e este altifalante também tem um aspeto fantástico. Quer um som ainda mais alto? Emparelhe dois altifalantes para criar um sistema estéreo e dê início à festa.

24 horas de reprodução. Continue a festa

24 horas de reprodução. Continue a festa

Aumentar o som? Este altifalante pode continuar o tempo que puder. Obtém até 24 horas de tempo de reprodução com um altifalante totalmente carregado e a função de bateria portátil permite-lhe carregar dispositivos ligados sem parar a música.

Classificação IP67 de proteção contra pó e água. Pronto para a música*

Classificação IP67 de proteção contra pó e água. Pronto para a música*

Desde os trilhos à praia e à piscina - uma classificação IP67 garante que este altifalante pode ir para qualquer lado. A correia amovível facilita o transporte e o alcance do Bluetooth de até 20 m significa que não perderá uma batida. Mesmo que o telemóvel esteja muito longe do altifalante.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Imagem de TPV_PBTAWARD13

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.5

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2

07/06/2023

Nederland

Nederland

Super vol geluid voor de maat speaker!

Erg fijne speaker voor buiten en binnen. Goed geluid en stevige bas. Daarnaast erg stevig en kan tegen een stootje. Volledige dag aan gestaan dus met batterij zit het ook goed.

Pontos positivos

Goed geluid, batterij, mooi

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS7807B Draadloze luidspreker

Data de utilização 2022-05-07

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS7807B Draadloze luidspreker

Data de utilização 2022-05-07

18/10/2024

België

België

Tot nu toe tevreden met TAS7807B Draadloze Speaker

Sinds een paar dagen in huis. Makkelijk aan te sluiten. Voor zover nu al aan te geven, een prima geluid. Zowel de hoge als lage tonen. Enige wat ik (nog) niet kan vinden, is hoe ik de afstelling/balans van hoge en lage tonen kan aanpassen?!?

Pontos positivos

prima geluid en makkelijk aan te sluiten

Pontos negativos

(nog) geen, maar nog maar net in huis

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS7807B Draadloze luidspreker

Data de utilização 2024-09-18

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS7807B Draadloze luidspreker

Data de utilização 2024-09-18

10/06/2023

Deutschland

Deutschland

Funcionário da Philips

Super Klang mit sattem Bass

[Employee of philipsglobal] Ich bin ja bislang ein Bose Fan gewesen, hab nun aber mal diese Alternative von Philips versucht. Ich bin zufrieden mit dem Klang wobei mir der satte Bass auch bei niedrigen Lautstärken zusagt. Was mir nicht gefällt, ist das laute Philips Gingle beim Ein und Ausschalten. Ich benutze meine Speaker gerne in Hotels am Abend und da wäre es schon wenn ich den Begrüßungston zumindest leise machen könnte. Diese Möglichkeit hab ich auch in der Bedienungsanleitung nicht gefunden. Außerdem wäre es schön wenn ich an der Box selber die Titel überspringen könnte

Pontos positivos

Sound

Pontos negativos

Lauter Gingle beim ein und ausschalten

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS7807B kabelloser Lautsprecher

Data de utilização 2023-05-10

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS7807B kabelloser Lautsprecher

Data de utilização 2023-05-10

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Avisos legais

  1. A classificação IP67 significa que o diafragma do altifalante é à prova de pó e pode ser submerso até 30 minutos a uma profundidade de até 1 m.