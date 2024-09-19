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Descontinuado
TAT1138BK/00
Ouça os seus sons com nitidez
Ouça os seus sons na perfeição. Estes auscultadores True Wireless utilizam diafragmas de 13 mm para um som exuberante e graves potentes e um microfone de IA para chamadas nítidas. Com resistência a salpicos e transpiração IPX4 e um estojo de carregamento de bolso para 15 horas de reprodução.
Qualidade nítida de chamada
Diafragmas 13 mm para graves potentes
Design ergonómico confortável
Resistência salpicos/transpiração IPX4
Ouça os seus sons tal como foram concebidos para serem ouvidos. Estes auscultadores utilizam transdutores dinâmicos de 13 mm, concebidos à medida, para lhe proporcionar uma experiência de audição incrível. A elevada capacidade de potência dos transdutores melhora a dinâmica e os graves, para que nunca perca uma batida.
Não importa o quão longo é o seu dia, estes auscultadores têm tudo do que precisa. Desfrute de 5 horas de tempo de reprodução e 10 horas adicionais com o prático estojo de carregamento de bolso.
Não deixe que os sons do mundo à sua volta interrompam a sua audição. Estes auscultadores dispõem de um microfone de IA que utiliza um algoritmo de IA avançado para filtrar o ruído que não quer ouvir e garantir uma qualidade nítida de chamada. Ouça sempre de forma nítida.
4.1
de 5
7
Críticas
86%
recomendam este produto
ACHILLES 28
19/09/2024
Deutschland
Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang
Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.
Pontos positivos
Is perfekt für unterwegs
Pontos negativos
Keine
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Data de utilização 2024-08-19
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Data de utilização 2024-08-19
Halstuch 87
27/04/2024
Deutschland
Comprador verificado
Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.
Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.
Pontos positivos
Lange Akku laufzeit.
Pontos negativos
Keine.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Data de utilização 2023-03-27
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Data de utilização 2023-03-27
Aerith
27/03/2024
Deutschland
Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr
Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht
Pontos positivos
Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr
Pontos negativos
bisher ist mir nix negatives aufgefallen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Data de utilização 2024-02-27
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Data de utilização 2024-02-27
A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.