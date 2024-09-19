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Descontinuado

Auscultadores True Wireless

TAT1138BK/00

4.1

| (7) Críticas | 86% recomendam este produto

Ouça os seus sons com nitidez

Ouça os seus sons na perfeição. Estes auscultadores True Wireless utilizam diafragmas de 13 mm para um som exuberante e graves potentes e um microfone de IA para chamadas nítidas. Com resistência a salpicos e transpiração IPX4 e um estojo de carregamento de bolso para 15 horas de reprodução.

Ver todos os benefícios

Ouça os seus sons com nitidez

  • Qualidade nítida de chamada

  • Diafragmas 13 mm para graves potentes

  • Design ergonómico confortável

  • Resistência salpicos/transpiração IPX4

Transdutores personalizados de 13 mm para um som rico e graves impactantes

Ouça os seus sons tal como foram concebidos para serem ouvidos. Estes auscultadores utilizam transdutores dinâmicos de 13 mm, concebidos à medida, para lhe proporcionar uma experiência de audição incrível. A elevada capacidade de potência dos transdutores melhora a dinâmica e os graves, para que nunca perca uma batida.

Sem preocupações. Até 15 horas de reprodução com o estojo

Não importa o quão longo é o seu dia, estes auscultadores têm tudo do que precisa. Desfrute de 5 horas de tempo de reprodução e 10 horas adicionais com o prático estojo de carregamento de bolso.

Microfone de IA para chamadas nítidas

Não deixe que os sons do mundo à sua volta interrompam a sua audição. Estes auscultadores dispõem de um microfone de IA que utiliza um algoritmo de IA avançado para filtrar o ruído que não quer ouvir e garantir uma qualidade nítida de chamada. Ouça sempre de forma nítida.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

7

Críticas

86%

recomendam este produto

3
2

19/09/2024

Deutschland

Deutschland

Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang

Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.

Pontos positivos

Is perfekt für unterwegs

Pontos negativos

Keine

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Data de utilização 2024-08-19

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Data de utilização 2024-08-19

27/04/2024

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.

Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.

Pontos positivos

Lange Akku laufzeit.

Pontos negativos

Keine.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Data de utilização 2023-03-27

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Data de utilização 2023-03-27

27/03/2024

Deutschland

Deutschland

Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr

Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht

Pontos positivos

Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr

Pontos negativos

bisher ist mir nix negatives aufgefallen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Data de utilização 2024-02-27

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Data de utilização 2024-02-27

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