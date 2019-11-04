Som cristalino e detalhado. Diafragma de gama completa de 1,75".

Desde música clássica a música eletrónica. Só porque este altifalante apresenta a estética do mundo do jazz não significa que apenas seja ideal para reproduzir jazz. Independentemente do que estiver a ouvir, o diafragma de gama completa de 1,75" garante um som nítido e cristalino. O radiador passivo intensifica os graves, proporcionando-lhe uma potência agradável nos tons de frequências baixas.