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Descontinuado
TAVS300/00
Retro e moderno
Reproduza à sua maneira. Este altifalante Bluetooth oferece-lhe som portátil num formato retro. Obtém 10 horas de reprodução, um som nítido e uma entrada auxiliar para estabelecer ligação com qualquer fonte. Os detalhes autênticos dos anos 50 em madeira e bronze conferem um toque intemporal.
Bluetooth®
Potência de saída de 4 W
10 horas de reprodução
Este altifalante Bluetooth estilo retro parece ter vindo diretamente dos anos 50. A caixa em madeira vintage. O botão de controlo do volume em tons de latão e a grelha do altifalante. Detalhes da quando o jazz estava na moda e o rock and roll estava no início.
A bateria proporciona-lhe 10 horas de tempo de reprodução a partir de um carregamento completo. O carregamento demora cerca de 4 horas e é fácil através do cabo micro USB incluído. Um simples toque no botão de Bluetooth prepara este altifalante para emparelhar com o seu dispositivo Bluetooth.
Desde música clássica a música eletrónica. Só porque este altifalante apresenta a estética do mundo do jazz não significa que apenas seja ideal para reproduzir jazz. Independentemente do que estiver a ouvir, o diafragma de gama completa de 1,75" garante um som nítido e cristalino. O radiador passivo intensifica os graves, proporcionando-lhe uma potência agradável nos tons de frequências baixas.
Críticas