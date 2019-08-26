Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
TAVS500/00
Todo o encanto da música
Aparência para aquecer o coração e som para mover os pés. Este altifalante Bluetooth grande de estilo retro proporciona-lhe 10 horas de tempo de reprodução, graves potentes e entrada auxiliar para ligar a qualquer fonte. Os detalhes autênticos dos anos 50 acrescentam uma magia intemporal a esta combinação.
Bluetooth®
Potência de saída de 10 W
10 horas de reprodução
Este altifalante Bluetooth estilo retro parece ter vindo diretamente dos anos 50. A caixa em madeira vintage. O botão de controlo do volume em tons de latão e a grelha do altifalante. Detalhes da quando o jazz estava na moda e o rock and roll estava no início.
A bateria proporciona-lhe 10 horas de tempo de reprodução a partir de um carregamento completo. O carregamento demora cerca de 4 horas e é fácil através do cabo micro USB incluído. Um simples toque no botão de Bluetooth prepara este altifalante para emparelhar com o seu dispositivo Bluetooth.
De hip-hop até EDM. Só porque esta coluna tem uma aparência de jazz não implica que reproduza apenas jazz. Independentemente do que esteja a ouvir, o diafragma de gama total de 3" proporciona um som nítido e detalhado. Uma porta Bass Reflex preenche os tons baixos, proporcionando-lhe resposta dos graves equilibrada e potente.
Críticas