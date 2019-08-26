ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia de benefício emocional
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia de benefício emocional
  • Fotografia do produto em utilização

Descontinuado

Altifalante sem fios

TAVS500/00

Todo o encanto da música

Aparência para aquecer o coração e som para mover os pés. Este altifalante Bluetooth grande de estilo retro proporciona-lhe 10 horas de tempo de reprodução, graves potentes e entrada auxiliar para ligar a qualquer fonte. Os detalhes autênticos dos anos 50 acrescentam uma magia intemporal a esta combinação.

Ver todos os benefícios

Todo o encanto da música

  • Bluetooth®

  • Potência de saída de 10 W

  • 10 horas de reprodução

Caixa em madeira vintage. Detalhes dos anos 50

Este altifalante Bluetooth estilo retro parece ter vindo diretamente dos anos 50. A caixa em madeira vintage. O botão de controlo do volume em tons de latão e a grelha do altifalante. Detalhes da quando o jazz estava na moda e o rock and roll estava no início.

10 horas de reprodução

A bateria proporciona-lhe 10 horas de tempo de reprodução a partir de um carregamento completo. O carregamento demora cerca de 4 horas e é fácil através do cabo micro USB incluído. Um simples toque no botão de Bluetooth prepara este altifalante para emparelhar com o seu dispositivo Bluetooth.

Som detalhado e nítido. Diafragma de gama total de 3"

De hip-hop até EDM. Só porque esta coluna tem uma aparência de jazz não implica que reproduza apenas jazz. Independentemente do que esteja a ouvir, o diafragma de gama total de 3" proporciona um som nítido e detalhado. Uma porta Bass Reflex preenche os tons baixos, proporcionando-lhe resposta dos graves equilibrada e potente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis