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Descontinuado
TAVS700/10
Aspeto emblemático
O estilo autêntico dos anos 50 alia-se ao desempenho moderno neste rádio Bluetooth para ligação à corrente elétrica. A caixa em madeira, os botões de cobre e o ecrã de intensidade regulável tornam este aparelho a peça central perfeita em qualquer divisão. Um sintonizador de rádio digital proporciona uma receção cristalina.
Bluetooth®
Potência de saída de 20 W
A grelha de rede em tons de cobre permite que o som flua
Este rádio Bluetooth presta homenagem ao emblemático rádio de mesa Philips Philetta 254. A caixa em madeira vintage transborda encanto. Os detalhes dos anos 50 nos botões de controlo duplos e grelha do altifalante levam-nos de volta à época em que o jazz e o rock and roll dominavam as frequências de rádio.
3.7
de 5
19
Críticas
23/10/2019
Portugal
Um radio de aspeto superlativo.
Respira anos 50 por todos os poros. É lindo de morrer.
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Esta avaliação foi feita para TAVS700 Rádio Original
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Esta avaliação foi feita para TAVS700 Rádio Original
Difrapeba
16/02/2022
España
Comprador verificado
Si te gusta lo retro, este es tu producto
Es un producto acorde con su precio. Lo adquirí más que todo por su diseño retro que no pasa desapercibido en cualquier habitación, simplemente me encanta. La radio no la he probado y el Dab aquí en españa existen muy pocas emisoras. Lo único que si he utilizado es la conexión por medio de Bluetooth, que funciona a la primera y sin ningún problema en cualquier teléfono bajo el entorno Apple. El sonido no es comparable con las marcas como Marshall o otras pero produce unos graves potentes. La potencia para un pequeño salón es más que suficiente. Sinceramente estoy muy contento con el producto. Ya os digo si os gusta lo retro.
Pontos positivos
A parte de altavoz también tiene radio
Pontos negativos
Es una pena que en España, no se pueda disfrutar de la radio DAB
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Esta avaliação foi feita para TAVS700 Radio Original
Data de utilização 2021-01-16
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Data de utilização 2021-01-16
MANNZS
21/03/2021
United Kingdom
Has great features
Its Retro look Radio and have great Bass Sound easy to preset station.
Pontos positivos
Good sound
Pontos negativos
Nil
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAVS700 Original radio
Data de utilização 2021-02-20
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAVS700 Original radio
Data de utilização 2021-02-20