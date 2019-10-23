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Descontinuado

Rádio Original

TAVS700/10

3.7

| (19) Críticas

Aspeto emblemático

O estilo autêntico dos anos 50 alia-se ao desempenho moderno neste rádio Bluetooth para ligação à corrente elétrica. A caixa em madeira, os botões de cobre e o ecrã de intensidade regulável tornam este aparelho a peça central perfeita em qualquer divisão. Um sintonizador de rádio digital proporciona uma receção cristalina.

Ver todos os benefícios

Aspeto emblemático

  • Bluetooth®

  • Potência de saída de 20 W

A grelha de rede em tons de cobre permite que o som flua

A grelha de rede em tons de cobre permite que o som flua

Caixa em madeira vintage. Detalhes dos anos 50

Este rádio Bluetooth presta homenagem ao emblemático rádio de mesa Philips Philetta 254. A caixa em madeira vintage transborda encanto. Os detalhes dos anos 50 nos botões de controlo duplos e grelha do altifalante levam-nos de volta à época em que o jazz e o rock and roll dominavam as frequências de rádio.

Peso 2,55 kg

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

19

Críticas

23/10/2019

Portugal

Portugal

Um radio de aspeto superlativo.

Respira anos 50 por todos os poros. É lindo de morrer.

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Esta avaliação foi feita para TAVS700 Rádio Original

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16/02/2022

España

España

Comprador verificado

Si te gusta lo retro, este es tu producto

Es un producto acorde con su precio. Lo adquirí más que todo por su diseño retro que no pasa desapercibido en cualquier habitación, simplemente me encanta. La radio no la he probado y el Dab aquí en españa existen muy pocas emisoras. Lo único que si he utilizado es la conexión por medio de Bluetooth, que funciona a la primera y sin ningún problema en cualquier teléfono bajo el entorno Apple. El sonido no es comparable con las marcas como Marshall o otras pero produce unos graves potentes. La potencia para un pequeño salón es más que suficiente. Sinceramente estoy muy contento con el producto. Ya os digo si os gusta lo retro.

Pontos positivos

A parte de altavoz también tiene radio

Pontos negativos

Es una pena que en España, no se pueda disfrutar de la radio DAB

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Esta avaliação foi feita para TAVS700 Radio Original

Data de utilização 2021-01-16

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Data de utilização 2021-01-16

21/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Has great features

Its Retro look Radio and have great Bass Sound easy to preset station.

Pontos positivos

Good sound

Pontos negativos

Nil

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Esta avaliação foi feita para TAVS700 Original radio

Data de utilização 2021-02-20

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Esta avaliação foi feita para TAVS700 Original radio

Data de utilização 2021-02-20

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