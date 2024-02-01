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Descontinuado
TAW6505/10
Som mais potente. Em qualquer divisão.
Esta potente coluna portátil emite 80 W de som rico — sozinho ou como parte de uma configuração para várias divisões. Irá ouvir som estéreo repleto de detalhe, com a sincronização perfeita e uma capacidade de controlo simples, quer o ligue ao seu televisor ou a outras colunas.
Wi-Fi. Áudio para várias divisões
Compatível com DTS Play-Fi
Liga-se aos assistentes de voz
LED incorporado
Esta coluna portátil é compatível com DTS Play-Fi, permitindo-lhe sincronizar facilmente com outras colunas compatíveis com Play-Fi para emitir áudio em várias divisões. Se o SoundBar suportar o Play-Fi Surround, pode até utilizar esta coluna para uma verdadeira configuração de som surround em noites de cinema.
Dois woofers, dois radiadores passivos e dois tweeters são combinados para proporcionar um som que envolve toda a divisão com graves potentes e agudos estonteantes. A transmissão por Wi-Fi emite um sinal da mais alta qualidade e garante a sincronização perfeita do áudio entre as colunas ou as divisões.
Peça aos dispositivos compatíveis com a Alexa ou a qualquer dispositivo que tenha o Google Assistant para reproduzir música através do altifalante. Aumente o volume para uma festa. Vire-o para baixo à noite. Ouça as notícias e muito mais. Pode fazer tudo isto num modo totalmente mãos livres.
3.3
de 5
47
Críticas
KrisDeb
01/02/2024
United Kingdom
Amazing PlayFi speaker, so good that I bought two.
I'm using it with DLNA server and play local music upstairs and downstairs using two speakers and one soundbar - absolutely flawless. Loud enough to cook in the kitchen with all fans on. High quality sound, especially with Critical Listening Mode. App is just ok and not overcomplicated. I know there are online services compatible like Amazon Music, Tidaletc. but I'm not using them. Just 10/10 product for me.
Pontos positivos
PlayFi system compatible, seamless updates, fast connection, Bluetooth, Chromecast compatible,
Pontos negativos
PlayFi is updating and managing the PlayFi software but separate Philips app needed to control the lights and update firmware. That's not neat but irrelevant for me.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAW6505 Wireless home speaker
Data de utilização 2024-01-01
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAW6505 Wireless home speaker
Data de utilização 2024-01-01
NicAi
08/01/2024
België
Mooi, degelijk en warm geluid.
De speaker past mooi in het interieur en de bouwkwaliteit is vrij degelijk. Het geluid is top maar niet instelbaar via een equalizer in de app. De integratie met Google Home toepassing werkt perfect. De "ambilight" leds vind ik persoonlijk kitsch en overbodig.
Pontos positivos
Mooi design, warm geluid, degelijk gebouwd.
Pontos negativos
Leds, gebrek aan equalizer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Data de utilização 2023-12-08
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Data de utilização 2023-12-08
Sjoerdito
19/05/2023
Nederland
Goed geluid en werkt perfect met iPhone en Spotify
Ideaal dat je Spotify aanzet en ook al gaat je internet uit of loop je naar een ander wifi signaal, hij blijft spelen. Storingsvrij. Boekje zat niet in de doos maar kan je online makkelijk vinden. Wel eerst update doen want die is nodig. Goed geluid en mooi de lichteffecten
Pontos positivos
Geluid, werkt perfect met iPhone, storingsvrij
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Data de utilização 2023-04-19
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Data de utilização 2023-04-19