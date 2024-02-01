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Descontinuado

Altifalante sem fios para uso doméstico

TAW6505/10

3.3

| (47) Críticas

Som mais potente. Em qualquer divisão.

Esta potente coluna portátil emite 80 W de som rico — sozinho ou como parte de uma configuração para várias divisões. Irá ouvir som estéreo repleto de detalhe, com a sincronização perfeita e uma capacidade de controlo simples, quer o ligue ao seu televisor ou a outras colunas.

Ver todos os benefícios

Som mais potente. Em qualquer divisão.

  • Wi-Fi. Áudio para várias divisões

  • Compatível com DTS Play-Fi

  • Liga-se aos assistentes de voz

  • LED incorporado

DTS Play-Fi. Áudio de alta qualidade para várias divisões

DTS Play-Fi. Áudio de alta qualidade para várias divisões

Esta coluna portátil é compatível com DTS Play-Fi, permitindo-lhe sincronizar facilmente com outras colunas compatíveis com Play-Fi para emitir áudio em várias divisões. Se o SoundBar suportar o Play-Fi Surround, pode até utilizar esta coluna para uma verdadeira configuração de som surround em noites de cinema.

Som rico em qualquer divisão. Sincronização perfeita entre divisões

Dois woofers, dois radiadores passivos e dois tweeters são combinados para proporcionar um som que envolve toda a divisão com graves potentes e agudos estonteantes. A transmissão por Wi-Fi emite um sinal da mais alta qualidade e garante a sincronização perfeita do áudio entre as colunas ou as divisões.

Intensifica o som das suas colunas inteligentes com assistente

Peça aos dispositivos compatíveis com a Alexa ou a qualquer dispositivo que tenha o Google Assistant para reproduzir música através do altifalante. Aumente o volume para uma festa. Vire-o para baixo à noite. Ouça as notícias e muito mais. Pode fazer tudo isto num modo totalmente mãos livres.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

47

Críticas

01/02/2024

United Kingdom

United Kingdom

Amazing PlayFi speaker, so good that I bought two.

I'm using it with DLNA server and play local music upstairs and downstairs using two speakers and one soundbar - absolutely flawless. Loud enough to cook in the kitchen with all fans on. High quality sound, especially with Critical Listening Mode. App is just ok and not overcomplicated. I know there are online services compatible like Amazon Music, Tidaletc. but I'm not using them. Just 10/10 product for me.

Pontos positivos

PlayFi system compatible, seamless updates, fast connection, Bluetooth, Chromecast compatible,

Pontos negativos

PlayFi is updating and managing the PlayFi software but separate Philips app needed to control the lights and update firmware. That's not neat but irrelevant for me.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAW6505 Wireless home speaker

Data de utilização 2024-01-01

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAW6505 Wireless home speaker

Data de utilização 2024-01-01

08/01/2024

België

België

Mooi, degelijk en warm geluid.

De speaker past mooi in het interieur en de bouwkwaliteit is vrij degelijk. Het geluid is top maar niet instelbaar via een equalizer in de app. De integratie met Google Home toepassing werkt perfect. De "ambilight" leds vind ik persoonlijk kitsch en overbodig.

Pontos positivos

Mooi design, warm geluid, degelijk gebouwd.

Pontos negativos

Leds, gebrek aan equalizer

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Esta avaliação foi feita para TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Data de utilização 2023-12-08

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Data de utilização 2023-12-08

19/05/2023

Nederland

Nederland

Goed geluid en werkt perfect met iPhone en Spotify

Ideaal dat je Spotify aanzet en ook al gaat je internet uit of loop je naar een ander wifi signaal, hij blijft spelen. Storingsvrij. Boekje zat niet in de doos maar kan je online makkelijk vinden. Wel eerst update doen want die is nodig. Goed geluid en mooi de lichteffecten

Pontos positivos

Geluid, werkt perfect met iPhone, storingsvrij

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Esta avaliação foi feita para TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Data de utilização 2023-04-19

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Data de utilização 2023-04-19

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