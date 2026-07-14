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Nova

AccessoriesCubo UV para máquina de barbear

UVC10/00

3.9
| (66) Críticas | 80% recomendam este produto
Desfrute de um barbear mais higiénico* todos os dias
Desfrute de um barbear limpo e higiénico todos os dias com o cubo UV para máquina de barbear, que elimina até 99,9% das bactérias**.
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Elimina até 99,9% das bactérias**

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  • Propriedades desinfetantes poderosas

Elimina até 99,9% das bactérias**

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Com o cubo UV para máquina de barbear Philips, a superfície da sua máquina de barbear é tratada com luz UV. Tem 3 LED UV-C integrados com um potente comprimento de onda de 275 nm que elimina até 99,9% das bactérias**, garantindo um barbear limpo e higiénico.

Propriedades desinfetantes poderosas

Propriedades desinfetantes poderosas

O cubo UV para máquina de barbear utiliza luz UV-C. Graças ao comprimento de onda curto, a radiação UV-C é conhecida pelas suas fortes propriedades desinfetantes. A radiação UV-C é eficaz na inativação de microrganismos, tornando-se uma ferramenta eficaz para desinfetar superfícies e espaços de forma segura.

Compatibilidade do cubo UV para máquina de barbear

Compatibilidade do cubo UV para máquina de barbear

O cubo UV para máquina de barbear é compatível com as seguintes séries: 5000, 5000X, 6000, 7000 e 8000. 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige e i9000 Prestige Ultra.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

66

Críticas

80%

recomendam este produto

14/07/2026

España

España

Comprador verificado

Funciona correctamente

Producto de buena calidad.Bien enbasado y bien empaquetado.

Esta avaliação foi feita para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2026-06-28

Esta avaliação foi feita para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Date of Use 2026-06-28

20/06/2025

España

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Comprador verificado

Comodidad y limpieza.

Muy cómodo, limpia muy bien la afeitadora. Utilizo la limpieza en cada afeitado.

Esta avaliação foi feita para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

Esta avaliação foi feita para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

25/05/2025

España

España

hola

lo mejor que hay en el mercado lo recomiendo a todos los hombre

Esta avaliação foi feita para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida

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Avisos legais

  1. Ao utilizar o cubo UV para máquina de barbear

  2. Elimina 99,9% das bactérias de Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus, na superfície da máquina de barbear em 10 minutos. Testado por laboratório independente.