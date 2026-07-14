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Nova
Elimina até 99,9% das bactérias**
Propriedades desinfetantes poderosas
Com o cubo UV para máquina de barbear Philips, a superfície da sua máquina de barbear é tratada com luz UV. Tem 3 LED UV-C integrados com um potente comprimento de onda de 275 nm que elimina até 99,9% das bactérias**, garantindo um barbear limpo e higiénico.
O cubo UV para máquina de barbear utiliza luz UV-C. Graças ao comprimento de onda curto, a radiação UV-C é conhecida pelas suas fortes propriedades desinfetantes. A radiação UV-C é eficaz na inativação de microrganismos, tornando-se uma ferramenta eficaz para desinfetar superfícies e espaços de forma segura.
O cubo UV para máquina de barbear é compatível com as seguintes séries: 5000, 5000X, 6000, 7000 e 8000. 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige e i9000 Prestige Ultra.
3.9
de 5
66
Críticas
80%
recomendam este produto
riki.
14/07/2026
España
Comprador verificado
Funciona correctamente
Producto de buena calidad.Bien enbasado y bien empaquetado.
Esta avaliação foi feita para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Date of Use 2026-06-28
Esta avaliação foi feita para CC12/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
Date of Use 2026-06-28
MiguelCJ
20/06/2025
España
Comprador verificado
Comodidad y limpieza.
Muy cómodo, limpia muy bien la afeitadora. Utilizo la limpieza en cada afeitado.
Esta avaliação foi feita para CC16/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
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Jessup
25/05/2025
España
hola
lo mejor que hay en el mercado lo recomiendo a todos los hombre
Esta avaliação foi feita para CC13/50 Cartucho de dosis de limpieza rápida
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Ao utilizar o cubo UV para máquina de barbear
Elimina 99,9% das bactérias de Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus, na superfície da máquina de barbear em 10 minutos. Testado por laboratório independente.