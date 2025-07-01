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Sim, todas as peças dos produtos Philips Avent que entram em contacto com os alimentos são 100% sem BPA e BPS. Confirmamos isto através da total conformidade com os regulamentos de segurança, testes aleatorizados e outros controlos de qualidade.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF087/16 , SCF087/99 , SCF087/26 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Li nas notícias sobre chupetas e BPA. Como confirmam que as chupetas Philips Avent não contêm BPA?
É seguro utilizar peças de produtos Philips Avent descoloradas?
O meu produto Philips Avent não contém BPA nem BPS?
Como esterilizar a chupeta Philips Avent?
Durante quanto tempo posso utilizar uma chupeta Philips Avent?