Onde está o modelo/número de série do aspirador Philips?
Se quiser saber onde pode encontrar o modelo e o número de série do seu aspirador Philips, consulte as informações abaixo.
As informações sobre o número do modelo e o número de série do aspirador Philips podem ser encontradas numa placa. Dependendo do seu modelo, a placa de tipo está localizada:
na parte inferior,
por baixo do recipiente para o pó,
na parte traseira do aspirador portátil ou
atrás do depósito de água do dispositivo.
O número de modelo encontra-se, na maioria das vezes, no canto superior esquerdo. Começa com duas letras maiúsculas seguidas de quatro dígitos. Por exemplo, FC9192/xx ou XW9385/xx.
O número de série encontra-se, na maioria das vezes, no canto inferior direito. É composto por quatro dígitos: os primeiros dois dígitos indicam o ano, os segundos dois dígitos indicam o número da semana. Por exemplo, 1850 ou 1734. Em alguns casos, é impresso "S/N" antes do número de série.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:FC8600/01 , FC9067/01 , FC9066/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›