Onde está o modelo/número de série do aspirador Philips?

As informações sobre o número do modelo e o número de série do aspirador Philips podem ser encontradas numa placa. Dependendo do seu modelo, a placa de tipo está localizada:

na parte inferior,

por baixo do recipiente para o pó,

na parte traseira do aspirador portátil ou

atrás do depósito de água do dispositivo.

O número de modelo encontra-se, na maioria das vezes, no canto superior esquerdo. Começa com duas letras maiúsculas seguidas de quatro dígitos. Por exemplo, FC9192/xx ou XW9385/xx.O número de série encontra-se, na maioria das vezes, no canto inferior direito. É composto por quatro dígitos: os primeiros dois dígitos indicam o ano, os segundos dois dígitos indicam o número da semana. Por exemplo, 1850 ou 1734. Em alguns casos, é impresso "S/N" antes do número de série.