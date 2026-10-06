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Como diferencio as tetinas Natural das Natural Response?

As tetinas Natural Response foram concebidas para se assemelharem ao peito. No entanto, apenas as tetinas Natural Response foram concebidas para libertarem leite apenas quando o bebé bebe ativamente.

As tetinas Natural Response Philips Avent estão disponíveis com fluxos de 1 a 5 nos Estados Unidos e Canadá e de 1 a 6 noutros países. Se já não tiver a embalagem, pode reconhecer as tetinas pelas seguintes funcionalidades:

  • A tetina tem uma abertura em J na ponta em vez de um orifício redondo.
  • Não possui um design em espiral na ponta da tetina.
  • As tetinas Natural têm 3 números nas laterais; as tetinas Natural Response têm apenas 1.

Não misture tetinas Natural com tetinas Natural Response, pois isto pode confundir o padrão de alimentação do seu bebé. Consulte a ilustração abaixo para saber qual é a sua tetina.

Tetina Natural Response

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCY900/01, SCY903/01, SCD838/12. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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