Como diferencio as tetinas Natural das Natural Response?

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As tetinas Natural Response foram concebidas para se assemelharem ao peito. No entanto, apenas as tetinas Natural Response foram concebidas para libertarem leite apenas quando o bebé bebe ativamente.
As tetinas Natural Response Philips Avent estão disponíveis com fluxos de 1 a 5 nos Estados Unidos e Canadá e de 1 a 6 noutros países. Se já não tiver a embalagem, pode reconhecer as tetinas pelas seguintes funcionalidades:
Não misture tetinas Natural com tetinas Natural Response, pois isto pode confundir o padrão de alimentação do seu bebé. Consulte a ilustração abaixo para saber qual é a sua tetina.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCY900/01, SCY903/01, SCD838/12. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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