Como descalcifico o meu vaporizador para roupa/solução tudo-em-um Philips?

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Leia o artigo abaixo para encontrar o modelo do seu vaporizador para roupa/solução tudo-em-um Philips e siga a rotina de descalcificação correta.
Vaporizador portátil:
Para encontrar o modelo do seu vaporizador portátil Philips e seguir a rotina de descalcificação correta abaixo, pode consultar o manual do utilizador ou o número do modelo por baixo do depósito de água, na parte traseira da pega ou por baixo da cabeça do vaporizador (consulte as imagens A e B). Exemplos de números de modelo: STH7030/10, GC801/10.
Vaporizador vertical:
Para encontrar o modelo do seu vaporizador vertical Philips e seguir a rotina de descalcificação correta abaixo, pode consultar o manual do utilizador ou o número do modelo por baixo da base do vaporizador vertical (consulte a imagem C). Exemplos de números de modelo: STE3170/80, GC482/27.
Ao longo do tempo, o seu aparelho pode acumular calcário. Quanto mais dura for a água na sua área, mais rapidamente as impurezas de calcário se desenvolvem e solidificam. A descalcificação do vaporizador para roupa Philips a cada 1 ou 2 meses pode evitar manchas castanhas, água castanha e fugas. A limpeza regular mantém a saída do fluxo de vapor no seu máximo e prolonga a vida útil do aparelho.
As informações abaixo aplicam-se apenas a: StyleTouch Pure (GC440, GC442) e série 8000 (GC800, GC801, GC810).
Nota: Deve esvaziar o calcário do seu vaporizador para roupa aproximadamente uma vez por mês e com maior frequência se a água na sua zona for muito dura.
As informações abaixo aplicam-se apenas a: Série 7000 (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Nota: Se for utilizado regularmente, deve esvaziar o calcário do seu vaporizador para roupa aproximadamente uma vez por mês e com maior frequência se a água na sua zona for muito dura.
As informações abaixo aplicam-se apenas a: Série 8600 tudo-em-um (AIS8540) | Série 8000 tudo-em-um (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2 em 1 (GC617, GC618).
Devido ao design patenteado do motor da Philips, não necessita de descalcificar o seu aparelho. O calcário é automaticamente removido e guardado internamente na base do seu aparelho. Concebemos este espaço especificamente para armazenar calcário, de modo que não sejam necessárias mais ações da sua parte.
Pode vaporizar tanto quanto desejar, utilizando água canalizada normal ou água destilada/desmineralizada se viver numa área com água dura (também pode utilizar 50% de água desmineralizada misturada com água canalizada).
As informações abaixo aplicam-se apenas a: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
As informações abaixo aplicam-se apenas a: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x, GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x) e série 3000 (STE31xx).
As informações abaixo aplicam-se apenas a: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Nota: Se for utilizado regularmente, deve descalcificar o seu vaporizador para roupa a cada 2 semanas.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: GC488/60 , GC301/80 , GC810/20 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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