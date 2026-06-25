Como descalcifico o meu vaporizador para roupa/solução tudo-em-um Philips?

As informações abaixo aplicam-se apenas a: StyleTouch Pure (GC440, GC442) e série 8000 (GC800, GC801, GC810).



Nota: Deve esvaziar o calcário do seu vaporizador para roupa aproximadamente uma vez por mês e com maior frequência se a água na sua zona for muito dura.

Desligue a ficha e deixe que arrefeça completamente (pelo menos, durante 1 hora). Retire a tampa identificada com "De-Calc". Segure-o sobre o lava-loiça, retire o amortecedores em borracha e agite suavemente para esvaziar a água e o calcário. Volte a colocar o amortecedor e a tampa. Repita este processo uma ou mais vezes por mês, se necessário.

Importante: não coloque água, vinagre, agentes descalcificantes ou outros produtos químicos no vaporizador para roupa.