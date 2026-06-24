Por que razão a autonomia da minha unidade dos pais é curta?
A autonomia da unidade dos pais do intercomunicador pode variar consoante as definições e o modo de utilização selecionados. Abaixo, encontram-se formas de maximizar a autonomia da unidade dos pais.
Se o visor de vídeo estiver sempre ligado, a unidade dos pais consome muita energia. Para aumentar a autonomia, ative o modo Eco na unidade dos pais.
Quando o modo Eco está ativado, o visor e o som da unidade dos pais desligam-se quando não é detetado som durante 20 segundos. A luz Eco acende-se a verde para indicar que o modo Eco está ativado. Durante o modo Eco, as transmissões de imagem e som estão completamente desligadas para poupar autonomia da bateria. Quando a unidade do bebé capta algum som, o visor e o som da unidade dos pais ligam-se imediatamente. Os sons são transmitidos para a unidade dos pais e as luzes do nível de som acendem-se a verde. Enquanto não for detetado som, as luzes do nível de som mantêm-se apagadas.
Nota: O nível de som mínimo para ativar o som e o visor é determinado pela definição de sensibilidade.
Para ativar o modo Eco, prima o botão de modo na parte lateral da unidade dos pais.
Se o brilho estiver definido para um nível elevado, a unidade dos pais consome mais energia. Para ajustar o brilho do visor, prima a parte esquerda ou direita do botão de controlo.
Se o volume estiver definido para um nível alto, a unidade dos pais consome mais energia.
Para ajustar o volume da unidade dos pais, prima a parte superior ou inferior do botão de controlo.
Nota: Quando a barra de volume está no mínimo, o volume é silenciado. A unidade dos pais apresenta um ícone de corte de som na barra de estado e o utilizador apenas receberá alertas e vídeos da unidade dos pais.
Se a sensibilidade estiver definida para um nível elevado, a unidade dos pais consome mais energia. O nível de sensibilidade da unidade do bebé define o que se ouve através da unidade dos pais. Quando o nível definido for elevado, o utilizador irá ouvir muitos sons, incluindo sons de fundo suaves. Quando a sensibilidade está definida para um nível baixo, o utilizador ouve apenas os sons mais altos.
Para ajustar a sensibilidade, prima a parte direita do botão de controlo a fim de aceder aos níveis de sensibilidade. Em seguida, prima a parte superior ou inferior do botão de controlo para selecionar o nível de sensibilidade pretendido.
Utilize o adaptador original para carregar a bateria e manter o bom estado da mesma.
A bateria descarrega-se de forma gradual e muito lenta, mesmo quando a unidade dos pais está desligada.
Para poupar bateria, desligue a unidade dos pais quando não estiver a utilizá-la.
Recomendamos que mantenha a unidade dos pais ligada à corrente durante a noite. Se a bateria ficar com pouca carga durante a noite, a unidade dos pais emite um sinal sonoro, o que pode acordar o utilizador.
Tal como acontece com qualquer outro dispositivo eletrónico recarregável, a capacidade da bateria diminui após um longo período de utilização.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:SCD882/26 , SCD892/26 , SCD891/26 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›