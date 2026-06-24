Por que razão a autonomia da minha unidade dos pais é curta?

Se o visor de vídeo estiver sempre ligado, a unidade dos pais consome muita energia. Para aumentar a autonomia, ative o modo Eco na unidade dos pais.



Quando o modo Eco está ativado, o visor e o som da unidade dos pais desligam-se quando não é detetado som durante 20 segundos. A luz Eco acende-se a verde para indicar que o modo Eco está ativado. Durante o modo Eco, as transmissões de imagem e som estão completamente desligadas para poupar autonomia da bateria. Quando a unidade do bebé capta algum som, o visor e o som da unidade dos pais ligam-se imediatamente. Os sons são transmitidos para a unidade dos pais e as luzes do nível de som acendem-se a verde. Enquanto não for detetado som, as luzes do nível de som mantêm-se apagadas.



Nota: O nível de som mínimo para ativar o som e o visor é determinado pela definição de sensibilidade.



Para ativar o modo Eco, prima o botão de modo na parte lateral da unidade dos pais.