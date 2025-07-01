Quando devo comprar a bomba tira-leite?

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Recomendamos que compre a bomba mais perto da data prevista do parto ou, se possível, após o parto, quando a amamentação já estiver estabelecida.
O corpo passa por muitas mudanças durante a gravidez e durante o processo de parto. Cada bebé tem diferentes hábitos de alimentação, por isso, é mais fácil perceber quais são as suas necessidades de extração e escolher o modelo certo depois de o bebé nascer.
Recomendamos que comece a sua pesquisa cedo. Se quiser saber mais sobre os diferentes tipos de bombas que oferecemos na Philips Avent, aceda a philips.com > Cuidados da mãe e do bebé > Bombas tira-leite e cuidados.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF543/11 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›