Assistência Philips Como posso evitar que o leite derrame da minha bomba tira-leite mãos-livres Philips Avent?

A sua bomba tira-leite pode estar a derramar leite devido à montagem incorreta do protetor do peito e do copo. A ligação entre o protetor do peito e o copo tem de estar totalmente vedada e fechada.

Durante a montagem, certifique-se de que o rebordo envolve totalmente as extremidades do copo de recolha.

As imagens abaixo mostram o que procurar e o que evitar: Como montar a bomba tira-leite mãos-livres Philips Avent? Assista a um breve vídeo sobre como montar a sua bomba tira-leite mãos-livres Philips Avent. Como verter o leite para outro recipiente? Para evitar derrames ao verter o leite materno do copo de recolha para outro recipiente, não retire o protetor do peito do copo. O protetor do peito tem um bico de escoamento na parte superior. Utilize-o para esvaziar completamente o copo quando verter leite para outro recipiente ou para um saco de armazenamento de leite materno.