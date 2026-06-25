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Assistência Philips

Como posso evitar que o leite derrame da minha bomba tira-leite mãos-livres Philips Avent?

A sua bomba tira-leite pode estar a derramar leite devido à montagem incorreta do protetor do peito e do copo. A ligação entre o protetor do peito e o copo tem de estar totalmente vedada e fechada.

Durante a montagem, certifique-se de que o rebordo envolve totalmente as extremidades do copo de recolha.

Como posso evitar que o leite derrame da minha bomba tira-leite mãos-livres Philips Avent?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF543/11 , SCF439/01 , SCF531/11 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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