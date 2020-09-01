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X-tremeVision Pro150Desempenho e vida útil

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Brilho impressionante para maior segurança

Através da combinação de um brilho impressionante com o tipo de vida útil anteriormente indisponível em tais lâmpadas de alto desempenho, as X-tremeVision Pro150 da Philips proporcionam a visibilidade necessária para manter os condutores e os seus entes queridos ainda mais seguros na estrada.

Ver todos os benefícios

A combinação perfeita entre elevado desempenho e vida útil

Brilho impressionante para maior segurança

  • Tipo de lâmpada: H7

  • 12 V, 55 W

  • Luz até 150% mais brilhante

  • Até 450 h

  • Número de lâmpadas: 1

Veja melhor para conduzir em segurança

Com as Philips X-tremeVision Pro150, pode desfrutar de uma luz até 150% mais brilhante¹. Conduza para casa sabendo que pode ver claramente, mesmo na escuridão e em condições climatéricas adversas. O design de filamento avançado proporciona mais precisão e luminância para uma melhor iluminação da estrada, enquanto a nova tecnologia de vidro de quartzo Diamond Precision garante mais brilho.

Até 450 horas de utilização com uma lâmpada de elevado desempenho(3)

A nova técnica de produção do vidro de quartzo Philips Diamond Precision aumenta a produção de luz e proporciona uma maior resistência ao choque térmico e à pressão. Uma composição personalizada de gases preciosos protege ainda mais o filamento contra o envelhecimento. Isto significa mais brilho e uma vida útil mais longa de até 450 horas, provavelmente a mais longa de uma lâmpada tão potente.

Consiga mais tempo para detetar e evitar perigos

Por serem capazes de projetar a luz até mais 70 metros(2) na estrada, as Philips X-tremeVision Pro150 aumentam a sua capacidade de reação a potenciais perigos. Aumentar a distância de segurança significa que o condutor e os seus passageiros podem desfrutar de uma condução mais segura.

Especificações técnicas

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Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

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Avisos legais

  1. 1 Brilho em comparação com a norma legal mínima.

  2. 2 Distância de segurança adicional em comparação com o comprimento mínimo derivado do feixe, de acordo com o regulamento da Comissão Económica para a Europa (CEE), com base em 1 Lux. Maior distância do automóvel.

  3. 3 Aplica-se a faróis de médios, difere para faróis de nevoeiro