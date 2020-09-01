Até 450 horas de utilização com uma lâmpada de elevado desempenho(3)

A nova técnica de produção do vidro de quartzo Philips Diamond Precision aumenta a produção de luz e proporciona uma maior resistência ao choque térmico e à pressão. Uma composição personalizada de gases preciosos protege ainda mais o filamento contra o envelhecimento. Isto significa mais brilho e uma vida útil mais longa de até 450 horas, provavelmente a mais longa de uma lâmpada tão potente.