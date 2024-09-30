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  • Brilho impressionante para maior segurança
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  • Brilho impressionante para maior segurança
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X-tremeVision Pro150Desempenho e vida útil

12258XVPS2

3.8
| (259) Críticas
Brilho impressionante para maior segurança
Através da combinação de um brilho impressionante com o tipo de vida útil anteriormente indisponível em tais lâmpadas de alto desempenho, as X-tremeVision Pro150 da Philips proporcionam a visibilidade necessária para manter os condutores e os seus entes queridos ainda mais seguros na estrada.
Ver todos os benefícios

A combinação perfeita entre elevado desempenho e vida útil

Brilho impressionante para maior segurança

  • Tipo de lâmpada: H1

  • 12 V, 55 W

  • Luz até 150% mais brilhante

  • Até 350 h

  • Número de lâmpadas: 2

Veja melhor para conduzir em segurança

Com as Philips X-tremeVision Pro150, pode desfrutar de uma luz até 150% mais brilhante¹. Conduza para casa sabendo que pode ver claramente, mesmo na escuridão e em condições climatéricas adversas. O design de filamento avançado proporciona mais precisão e luminância para uma melhor iluminação da estrada, enquanto a nova tecnologia de vidro de quartzo Diamond Precision garante mais brilho.

Até 450 horas de utilização com uma lâmpada de elevado desempenho²

A nova técnica de produção do vidro de quartzo Philips Diamond Precision aumenta a produção de luz e proporciona uma maior resistência ao choque térmico e à pressão. Uma composição personalizada de gases preciosos protege ainda mais o filamento contra o envelhecimento. Isto significa mais brilho e uma vida útil mais longa de até 450 horas (referente a H7; H1: 350 h), provavelmente a mais longa de uma lâmpada tão potente.

A luz fria proporciona uma visão mais nítida e mais conforto

A condução em condições de pouca luz pode ser cansativa para os olhos, levando a uma vista forçada e a um maior risco de cansaço. Ao projetar uma luz mais branca de até 3400 Kelvin (referente a H7; H1: 3450 Kelvin), as lâmpadas Philips X-tremeVision Pro150 proporcionam uma visão do que está à sua frente com maior contraste, o que o ajuda a identificar e a interpretar os objetos que se aproximam com maior confiança. Ver de forma mais clara mantém-no alerta durante mais tempo, tornando a sua condução mais segura e mais agradável.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

259

Críticas

30/09/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Conforme especificado

Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.

Pontos positivos

Super claro. Troca direta.

Pontos negativos

Nenhumas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Pontos positivos

Cumple al 100% con lo prometido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

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Avisos legais

  1. ¹ Brilho em comparação com a norma legal mínima.

  2. ² Aplica-se a faróis de médios, difere para faróis de nevoeiro