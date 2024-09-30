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12342XVPS2
Brilho impressionante para maior segurança
Através da combinação de um brilho impressionante com o tipo de vida útil anteriormente indisponível em tais lâmpadas de alto desempenho, as X-tremeVision Pro150 da Philips proporcionam a visibilidade necessária para manter os condutores e os seus entes queridos ainda mais seguros na estrada.
Tipo de lâmpada: H4
12 V, 60/55 W
Luz até 150% mais brilhante
Até 540 h
Número de lâmpadas: 2
Com as Philips X-tremeVision Pro150, pode desfrutar de uma luz até 150% mais brilhante¹. Conduza para casa sabendo que pode ver claramente, mesmo na escuridão e em condições climatéricas adversas. O design de filamento avançado proporciona mais precisão e luminância para uma melhor iluminação da estrada, enquanto a nova tecnologia de vidro de quartzo Diamond Precision garante mais brilho.
A nova técnica de produção para o vidro de quartzo Philips Diamond Precision aumenta a produção de luz e proporciona uma maior resistência ao choque térmico e à pressão. Uma composição personalizada de gases preciosos protege ainda mais o filamento do envelhecimento. Isto significa mais brilho e uma vida útil mais longa de até 450 horas (referente a H7; H4: 540 h), provavelmente a mais longa de uma lâmpada tão potente.
Por serem capazes de projetar a luz até mais 70 metros(2) na estrada, as Philips X-tremeVision Pro150 aumentam a sua capacidade de reação a potenciais perigos. Aumentar a distância de segurança significa que o condutor e os seus passageiros podem desfrutar de uma condução mais segura.
3.8
de 5
296
Críticas
MOSI86
30/09/2024
Portugal
Comprador verificado
Conforme especificado
Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.
Pontos positivos
Super claro. Troca direta.
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Data de utilização 2024-08-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Data de utilização 2024-08-30
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Data de utilização 2026-06-11
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Data de utilização 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Pontos positivos
Cumple al 100% con lo prometido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Data de utilização 2026-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Data de utilização 2026-04-30
1 Brilho em comparação com a norma legal mínima.
2 Distância de segurança adicional em comparação com o comprimento mínimo derivado do feixe, de acordo com o regulamento da Comissão Económica para a Europa (CEE), com base em 1 Lux. Maior distância do automóvel.
3 Aplica-se a faróis de médios, difere para faróis de nevoeiro