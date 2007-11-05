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        Descontinuado

        PhotoFrame

        10FF2CMW/00

        Cada imagem conta a sua história

        Um ecrã maior, mais conforto visual! Veja as suas fotografias digitais com mais qualidade e densidade de pixels e cores digitais perfeitas - tudo graças às Philips PhotoFrame 10FF2CMW, agora com duas molduras de designer para adequar-se à sua disposição ou à passagem das estações.

        Ver todos os benefícios

        Cada imagem conta a sua história

        • LCD de 25,9 cm (10,2")

        • Área visualiz. 23,9 cm (9,4")

        Dê um toque chique às suas molduras, de acordo com a sua disposição ou decoração

        Estas molduras de design artístico podem ser facilmente instaladas na Photo Frame, reflectindo a sua disposição ou decoração.

        Funciona com alimentação CA ou sem fios com bateria recarregável

        A alimentação CA ou de uma bateria permite utilizar a PhotoFrame™ com ou sem fios, através da bateria recarregável incorporada.

        Molduras de designer de alumínio polido e mogno (fáceis de mudar)

        Estas molduras de design luxuoso (em alumínio polido e mogno) podem ser facilmente instaladas na Photo Frame, reflectindo a sua disposição ou decoração.

        Especificações técnicas

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