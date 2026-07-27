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  • Sinais brilhantes. Condução com estilo.
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Descontinuado

Ultinon LEDlâmpada de sinalização e de interior de automóvel

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Sinais brilhantes. Condução com estilo.
Para uma condução com estilo, tire partido de luzes de sinalização com cores intensas. As luzes de interior e de presença Philips Ultinon LED T10, com efeito de luz diurna de 6000 K, são brilhantes e elegantes, para que possa sinalizar em segurança e com estilo.
Ver todos os benefícios

Qualidade LED duradoura

Sinais brilhantes. Condução com estilo.

  • LED-T10 [~W5W]

  • Número de lâmpadas: 2

  • 12 V, efeito de luz diurna de 6000 K

  • Presença e interior

Atualize os seus faróis e o seu estilo

Apesar de o objetivo da iluminação exterior ser o de o ajudar a ver e ser visto, não há razão para que não tenha também um bom aspeto. Se pretende atualizar o seu estilo sem ter de comprar um automóvel novo, a substituição das suas luzes interiores e exteriores por LED é uma forma inteligente de aplicar o seu dinheiro. Atualize as suas luzes exteriores com um vermelho mais intenso para as luzes de travagem, um âmbar vibrante para as luzes de sinalização de mudança de direção e luz branca brilhante para as luzes de presença e de marcha-atrás. O seu automóvel é uma expressão da sua personalidade. Marque a diferença com estilo com as luzes LED para sinalização exterior da Philips.

Sinais mais brilhantes para uma maior segurança

A sinalização da sua intenção de mudança de direção é crucial para a sua segurança. Para evitar colisões, os outros condutores precisam de saber que manobra pretende fazer. As luzes de sinalização brilhantes garantem que é visto, o que proporciona uma maior segurança. Quer esteja a fazer marcha-atrás, travar ou parar, as luzes de sinalização Philips Ultinon LED garantem-lhe o desempenho de que necessita, ao mesmo tempo que proporcionam aos outros condutores um tempo adicional essencial para reagir aos seus movimentos.

Iluminação LED resistente e de longa duração

Quer umas luzes para automóvel brilhantes e elegantes, mas não pretende continuar a substituir as lâmpadas fundidas. Essa é uma das maiores fraquezas dos faróis convencionais: quanto mais potente for a luz, menor será a vida útil. Funcionando com o mesmo nível de intensidade de luz, os LED duram mais tempo. E as luzes LED Philips Ultinon possuem uma resistência adicional ao calor e vibração, o que as torna numa escolha ideal para obter um desempenho duradouro.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.

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