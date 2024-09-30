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  • Aspeto nítido irresistível
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  • Aspeto nítido irresistível
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WhiteVision ultraVisual branco moderno

12336WVUB1

3.8
| (257) Críticas
Aspeto nítido irresistível
As Philips WhiteVision ultra, com a mais recente fórmula de revestimento, proporcionam uma luz branca fantástica. Estas são as luzes de halogéneo homologadas mais brancas do nosso portefólio e a escolha perfeita para quem procura um visual sofisticado e elegante.
Ver todos os benefícios

As luzes brancas elegantes mais recentes para o seu carro

Aspeto nítido irresistível

  • Tipo de lâmpada: H3

  • 12 V, 55 W

  • Visão até 60% superior

  • Aspeto branco nítido

  • Número de lâmpadas: 1

Luz branca nítida

As luzes de nevoeiro Philips WhiteVision ultra revolucionam o visual do seu automóvel com uma luz branca nítida. A escolha certa para uma experiência de condução brilhante e elegante!

Luzes de nevoeiro de halogéneo que oferecem um visual muito elegante

As Philips WhiteVision ultra são concebidas para os condutores que procuram uma atualização com o estilo e aparência que evoca a iluminação LED, mas que conduzem um veículo com tecnologia convencional. Graças à nova e avançada fórmula de revestimento no vidro, as lâmpadas WhiteVision ultra são as nossas luzes homologadas mais brancas que proporcionam um excelente visual nos refletores dos faróis de nevoeiro, e combinam com a cor das lâmpadas para faróis modernas.

Luzes de nevoeiro brancas e elegantes, homologadas para circulação rodoviária

As luzes de nevoeiro WhiteVision ultra modernas são certificadas de acordo com a norma ECE para luz branca brilhante na estrada. Os condutores desfrutam de um visual vibrante e de uma lâmpada homologada em conformidade com os regulamentos relevantes. Proporcionam uma grande visibilidade, sem comprometer a segurança ao encandear o carro da frente.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

257

Críticas

30/09/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Conforme especificado

Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.

Pontos positivos

Super claro. Troca direta.

Pontos negativos

Nenhumas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Pontos positivos

Cumple al 100% con lo prometido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

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