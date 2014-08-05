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Descontinuado

ColorVisionLâmpada amarela para faróis de automóvel

12342CVPYS2

5
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto
Mudar de estilo com luz
O ColorVision dá um toque de cor aos faróis do seu automóvel com azul, verde, amarelo ou roxo. Estas inovadoras lâmpadas coloridas para automóvel são certificadas para circulação rodoviária, por isso pode personalizar o seu carro e continuar a projectar luz branca segura.
Ver todos os benefícios

Dê um toque de cor

Mudar de estilo com luz

  • Tipo de lâmpada: H4

  • Embalagem: 2

  • 12 V, 60/55 W

Disponível nos tipos de lâmpadas para automóveis mais populares: H4 e H7

Disponível nos tipos de lâmpadas para automóveis mais populares: H4 e H7

Para descobrir qual lâmpada Philips ColorVision é compatível com o seu automóvel, vá a www.philips.com/automotive

Dê cor às suas luzes em azul, verde, amarelo ou roxo

Dê cor às suas luzes em azul, verde, amarelo ou roxo

A Philips ColorVision permite dar um toque personalizado de cor aos faróis do seu automóvel. Escolha entre azul, verde, amarelo ou roxo e personalize o seu automóvel.

Lâmpadas para automóveis coloridas certificadas para circulação legal

Lâmpadas para automóveis coloridas certificadas para circulação legal

As lâmpadas ColorVision cumprem todos os regulamentos CEE e são fornecidas com um cartão de certificação para comprovar que são legais para circulação rodoviária. Guarde-o sempre no seu automóvel.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

05/08/2014

Nederland

Nederland

Dit product geeft een subtiele kleur en veel beter zicht.

De lampen geven een subtiele gele/warme gloed, en het licht is veel helderder dan mijn oude verlichting! Daardoor heb je in de auto vele beter zicht, zonder daarbij de tegenliggers te verblinden. Ik gebruik de lampen in mijn Volkswagen Polo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp

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