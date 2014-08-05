Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Tipo de lâmpada: H4
Embalagem: 2
12 V, 60/55 W
Para descobrir qual lâmpada Philips ColorVision é compatível com o seu automóvel, vá a www.philips.com/automotive
A Philips ColorVision permite dar um toque personalizado de cor aos faróis do seu automóvel. Escolha entre azul, verde, amarelo ou roxo e personalize o seu automóvel.
As lâmpadas ColorVision cumprem todos os regulamentos CEE e são fornecidas com um cartão de certificação para comprovar que são legais para circulação rodoviária. Guarde-o sempre no seu automóvel.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Mireille0
05/08/2014
Nederland
Dit product geeft een subtiele kleur en veel beter zicht.
De lampen geven een subtiele gele/warme gloed, en het licht is veel helderder dan mijn oude verlichting! Daardoor heb je in de auto vele beter zicht, zonder daarbij de tegenliggers te verblinden. Ik gebruik de lampen in mijn Volkswagen Polo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp