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12342PRC1
Tipo de lâmpada: H4
12 V, 60/55 W
Visão até 30% superior
A melhor relação qualidade/preço
Número de lâmpadas: 1
As nossas soluções de iluminação produzem um feixe de luz preciso com a máxima potência. Produzimos de forma consistente as melhores e mais eficientes soluções de iluminação, pois sabemos que a nossa iluminação de alta qualidade pode algum dia salvar uma vida
A luz constitui um elemento fundamental da experiência de condução e as luzes são o primeiro e o único elemento do círculo de segurança que ajuda efectivamente a evitar acidentes. A Philips promove uma protecção de segurança activa para evitar acidentes ao aumentar a visibilidade geral e a iluminação da estrada.
Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.
2.0
de 5
1
Avaliaç.
keynes
22/02/2016
España
como es posible?
En el carreful 7.95, en una gasolinera 11.95.......en amazon 1.95 €. No duran nada comparadas con las philips de antes(lo mismo para Hella ,Osram........que amarillean con el tiempo y pierden intensidad.......PERO NO SE FUNDEN al año.Conclusion o se consiguen a 2 € o menos o no merecen la pena ,ni estas ni ninguna.Es tecnologia de los años 50 a precios de escandalo. ideales para poligoneros. Ya me explico porque hay tanto gañán con los faros fundidos.........
Esta avaliação foi feita para Vision 12342PRC1 Más visión
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