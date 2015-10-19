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Descontinuado
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A segurança nunca foi tão atractiva
As lâmpadas WhiteVision da Philips criam um aspeto intenso de xénon branco nos faróis do automóvel para a melhor experiência de condução à noite. A luminosidade com 60% de luz mais branca torna-as a combinação ideal de estilo e segurança.
Tipo de lâmpada: H11
Embalagem: 1
12 V, 55 W
Estilo
Superando o desempenho de qualquer lâmpada para automóvel azul no mercado, as lâmpadas para faróis WhiteVision da Philips são a escolha certa para os condutores que pretendem conduzir com estilo sem comprometer a segurança. Com uma temperatura de cor elevada e um elegante casquilho branco, a WhiteVision é a melhor atualização para os seus faróis. A tecnologia de revestimento patenteada de 3.ª geração da Philips é uma obra de arte evolutiva, tornando a WhiteVision no primeiro farol com uma luz verdadeiramente branca.
Com até 3700 kelvins e luz branca intensa, as lâmpadas para faróis WhiteVision da Philips iluminam a estrada à sua frente com um feixe branco cristalino que elimina a escuridão instantaneamente. O melhor feixe para a melhor experiência de condução.
A WhiteVision confere às luzes do seu automóvel a aparência de alta qualidade dos carros topo de gama.
Críticas
Em comparação com lâmpadas de halogéneo convencionais
A aplicação varia dependendo do tipo de lâmpada