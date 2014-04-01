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SilverVisionLuzes interiores e de sinalização convencionais

12496SVB2

Conduza com estilo

As lâmpadas de sinalização SilverVision são concebidas para condutores que desejam personalizar os seus veículos. Com as SilverVision, os condutores desfrutam de um efeito totalmente cromado nos indicadores frontais e traseiros.

Ver todos os benefícios

Indicador com revestimento prateado

Conduza com estilo

  • Tipo de lâmpada: PY21W

  • Embalagem: 2

  • 12 V, 21 W

  • Mais estilo

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.

Substitua as duas luzes de sinalização ao mesmo tempo para obter um efeito máximo

Recomendamos vivamente a substituição das lâmpadas de sinalização em pares para um efeito simétrico.

Vasta gama de lâmpadas de 12 V para todos os tipos de aplicações

Vasta gama de lâmpadas de 12 V para todos os tipos de aplicações

Qual é a lâmpada de 12 V mais adequada para cada aplicação? A oferta da Philips Automotive inclui as seguintes aplicações: indicadores dianteiros e traseiros.

Especificações técnicas

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