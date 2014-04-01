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Conduza com estilo
As lâmpadas de sinalização SilverVision são concebidas para condutores que desejam personalizar os seus veículos. Com as SilverVision, os condutores desfrutam de um efeito totalmente cromado nos indicadores frontais e traseiros.
Tipo de lâmpada: PY21W
Embalagem: 2
12 V, 21 W
Mais estilo
Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.
Recomendamos vivamente a substituição das lâmpadas de sinalização em pares para um efeito simétrico.
Qual é a lâmpada de 12 V mais adequada para cada aplicação? A oferta da Philips Automotive inclui as seguintes aplicações: indicadores dianteiros e traseiros.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Críticas