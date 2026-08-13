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VisionPlusMaior segurança e conforto

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Sinta-se em segurança, conduza em segurança
Os faróis VisionPlus produzem um fluxo luminoso mais potente quando comparados com faróis standard. A VisionPlus é a aposta no desempenho para condutores preocupados com a segurança. Oferecendo um alto desempenho e uma excelente relação qualidade/preço, esta é a escolha certa para os condutores exigentes.
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Qualidade superior com maior visibilidade

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  • Tipo de lâmpada: P21W

  • 12 V, 21 W

  • Visão até 60% superior

  • Lâmpada para automóvel ultra resistente

  • Número de lâmpadas: 2

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.

Vasta gama de lâmpadas de 12 V para todo o tipo de funções

Vasta gama de lâmpadas de 12 V para todo o tipo de funções

Qual a lâmpada de 12 V mais adequada para cada função? A oferta da Philips Automotive inclui todas as funções específicas para automóveis: luz de máximos, luz de médios, luz dianteira de nevoeiro, indicador frontal, indicador lateral, indicador traseiro, luz de travagem, luz de marcha-atrás, luz traseira de nevoeiro, luzes da chapa de matrícula, luz de posição traseira/de estacionamento e luzes interiores.

Cumprimento das normas de elevada qualidade homologadas pela CEE

Cumprimento das normas de elevada qualidade homologadas pela CEE

Os produtos e serviços da Philips no setor automóvel são considerados os melhores na sua classe, no mercado dos fabricantes de equipamento original e no mercado de pós-venda. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados de acordo com as especificações mais exigentes, os nossos produtos são concebidos para maximizar a segurança e o conforto da experiência de condução dos nossos clientes. A nossa gama de produtos completa é testada extensamente, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) segundo os requisitos CEE mais exigentes. Resumindo, é uma qualidade em que pode confiar.

Especificações técnicas

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