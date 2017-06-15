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Conduza com cuidado
Está cansado de estar sempre a mudar as suas lâmpadas de sinalização e de interior? Com uma vida útil superior à de uma lâmpada para automóvel, a LongLife EcoVision da Philips é perfeita para condutores que pretendam minimizar as tarefas de manutenção nos seus veículos.
Tipo de lâmpada: P21/5W
12 V, 21/5 W
Longa duração, menos substituições
Lâmpada ultrarresistente
Número de lâmpadas: 10
Os produtos e serviços da Philips no setor automóvel são considerados os melhores na sua classe, no mercado dos fabricantes de equipamento original e no mercado de pós-venda. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados de acordo com as especificações mais exigentes, os nossos produtos são concebidos para maximizar a segurança e o conforto da experiência de condução dos nossos clientes. A nossa gama de produtos completa é testada extensamente, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) segundo os requisitos CEE mais exigentes. Resumindo, é uma qualidade em que pode confiar.
Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Atualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.
Recomenda-se vivamente a substituição por pares para um desempenho simétrico da luz
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Críticas