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  • Mais brilhantes. Mais brancas. Mais fortes.
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Descontinuado

X-tremeUltinon LEDLâmpada para faróis de automóveis

12901HPX2

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Mais brilhantes. Mais brancas. Mais fortes.
As Philips X-tremeUltinon LED [~H4] incluem LED LUXEON de até 6500 K. A tecnologia patenteada SafeBeam projeta uma luz até 200% mais brilhante exatamente onde precisa. Com um design avançado AirFlux, foram concebidas para durar.
Ver todos os benefícios

Lâmpadas LED para faróis brancas e brilhantes para uma aparência topo de gama

Mais brilhantes. Mais brancas. Mais fortes.

  • LED-HL [~H4]

  • 6500 K

  • Luz até 200% mais brilhante

  • Sistema automóvel avançado

Luz até 200% mais brilhante para uma visibilidade superior

Luz até 200% mais brilhante para uma visibilidade superior

A condução no escuro é uma actividade exigente, por isso, deve confiar nos seus faróis. A visão dianteira e periférica são importantes para melhorar a sua capacidade de conduzir para uma condução mais segura. Equipados com um feixe brilhante intenso, os faróis LED Philips X-treme melhoram a sua visibilidade em até 200 %. Depois de experimentar este efeito de luz diurna, não vai querer outros faróis que não os LED. Quanto mais conseguir ver, melhor será o seu desempenho, mais rápidas as suas reacções e maior a sua protecção. Não se deixe vencer pela escuridão. Escolha a Philips e comece a conduzir à noite com maior confiança e controlo.

Até 6500 K para uma luz branca cristalina

Até 6500 K para uma luz branca cristalina

Com uma temperatura de cor de 6500 kelvins, os faróis LED Philips X-tremeUltinon, baseados na tecnologia LUXEON de grau automóvel, produzem um feixe de luz branca brilhante semelhante à luz diurna. Com uma visão desimpedida, consegue detetar melhor os obstáculos e seguir uma linha de condução perfeita. E, uma vez que não precisa de forçar a visão para ver a estrada em frente, as luzes mais brilhantes proporcionam uma condução noturna mais confortável e emocionante.

Atualize os seus faróis e o seu estilo

Tal como os nossos olhos são o espelho da alma, os seus faróis dizem muito sobre o seu automóvel. Se pretender actualizar o seu estilo sem ter de comprar um carro novo, a actualização dos seus faróis é uma das formas mais inteligentes de gastar o seu dinheiro. O seu automóvel é uma expressão da sua personalidade. Marque a diferença com estilo com os faróis LED da Philips. Em vez de amarelo, obterá uma luz branca brilhante e moderna. Para obter aquele visual topo de gama, os condutores inteligentes optam pelo estilo superior dos faróis LED da Philips.

Especificações técnicas

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Críticas

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06/05/2017

United Kingdom

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Cant buy it in uk

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Esta avaliação foi feita para X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb

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Avisos legais

  1. É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.