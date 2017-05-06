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Descontinuado
12901HPX2
LED-HL [~H4]
6500 K
Luz até 200% mais brilhante
Sistema automóvel avançado
A condução no escuro é uma actividade exigente, por isso, deve confiar nos seus faróis. A visão dianteira e periférica são importantes para melhorar a sua capacidade de conduzir para uma condução mais segura. Equipados com um feixe brilhante intenso, os faróis LED Philips X-treme melhoram a sua visibilidade em até 200 %. Depois de experimentar este efeito de luz diurna, não vai querer outros faróis que não os LED. Quanto mais conseguir ver, melhor será o seu desempenho, mais rápidas as suas reacções e maior a sua protecção. Não se deixe vencer pela escuridão. Escolha a Philips e comece a conduzir à noite com maior confiança e controlo.
Com uma temperatura de cor de 6500 kelvins, os faróis LED Philips X-tremeUltinon, baseados na tecnologia LUXEON de grau automóvel, produzem um feixe de luz branca brilhante semelhante à luz diurna. Com uma visão desimpedida, consegue detetar melhor os obstáculos e seguir uma linha de condução perfeita. E, uma vez que não precisa de forçar a visão para ver a estrada em frente, as luzes mais brilhantes proporcionam uma condução noturna mais confortável e emocionante.
Tal como os nossos olhos são o espelho da alma, os seus faróis dizem muito sobre o seu automóvel. Se pretender actualizar o seu estilo sem ter de comprar um carro novo, a actualização dos seus faróis é uma das formas mais inteligentes de gastar o seu dinheiro. O seu automóvel é uma expressão da sua personalidade. Marque a diferença com estilo com os faróis LED da Philips. Em vez de amarelo, obterá uma luz branca brilhante e moderna. Para obter aquele visual topo de gama, os condutores inteligentes optam pelo estilo superior dos faróis LED da Philips.
1.0
de 5
1
Avaliaç.
Rich1971
06/05/2017
United Kingdom
Cant buy it in uk
Cant find a dealer in uk that has or knows anything about this product
Esta avaliação foi feita para X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb
Esta avaliação foi feita para X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb
É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.