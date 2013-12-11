Regista-te e recebe €10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Regista-te e recebe €10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Conduza com estilo
As lâmpadas de sinalização e de interior BlueVision foram concebidas para condutores que desejam personalizar os seus veículos. Com as lâmpadas de sinalização e de interior BlueVision, os condutores desfrutam de um efeito de xénon azul inigualável numa lâmpada homologada para circulação rodoviária.
Tipo de lâmpada: W5W
Embalagem: 2
12 V, 5 W
Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.
Qual a lâmpada de 12 V mais adequada para cada função? A oferta da Philips Automotive inclui todas as funções específicas para automóveis: luz de máximos, luz de médios, luz dianteira de nevoeiro, indicador frontal, indicador lateral, indicador traseiro, luz de travagem, luz de marcha-atrás, luz traseira de nevoeiro, luzes da chapa de matrícula, luz de posição traseira/de estacionamento e luzes interiores.
Os produtos e serviços da Philips no setor automóvel são considerados os melhores na sua classe, no mercado dos fabricantes de equipamento original e no mercado de pós-venda. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados de acordo com as especificações mais exigentes, os nossos produtos são concebidos para maximizar a segurança e o conforto da experiência de condução dos nossos clientes. A nossa gama de produtos completa é testada extensamente, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) segundo os requisitos CEE mais exigentes. Resumindo, é uma qualidade em que pode confiar.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.5
de 5
6
Críticas
80%
recomendam este produto
chichoterre
11/12/2013
España
luz espectacular
la luz que desprenden y la claridad son notables y espectaculares desde el momento que se ponen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BlueVision 12961BVB2 Conventional Interior and Signaling
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BlueVision 12961BVB2 Conventional Interior and Signaling
BillB
26/11/2013
United Kingdom
Whiter and brighter light than original bulbs.
I replaced my original sidelight bulbs with these. They match the upgraded headlight bulbs in colour and seem to be considerably brighter. I would definitely use these again as unlike led bulbs they are fully road legal and bright white.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BlueVision 12961BVB2 Conventional Interior and Signaling
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BlueVision 12961BVB2 Conventional Interior and Signaling
Loris75
29/08/2014
Italia
Ottimo prodotto!
Le uso come luci di posizione sulla mia Octavia II da 5 anni...funzionano ancora perfettamente anche se guido poco di sera, quindi non hanno moltissime ore di funzionamento... La luce è a circa 3.500 Kelvin, più che sufficiente per dimenticare il colore giallino delle lampadine tradizionali. Le uso accoppiate ad anabbaglianti H7 Philips Premium di primo equipaggiamento e rispetto a queste le posizioni sono leggermente più bianche; secondo me è un ottima colorazione, che si può ben accoppiare a tutti gli anabbaglianti dai 3000 ai 4.500 Kelvin... Una nota: a secondo del tipo di parabola e fanale dell'auto, è possibile scorgere alcuni riflessi bluastri ma veramente poco evidenti, che non danno per nulla l'aspetto di fanale "tamarro"! Per intenderci, le Bluvision anabbaglianti della Philips hanno riflessi bluastri moooolto più evidenti (anche se la luce è complessivamente più bianca)... Saluti
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BlueVision 12961BVB2 Conventional Interior and Signaling
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BlueVision 12961BVB2 Conventional Interior and Signaling