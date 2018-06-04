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Descontinuado

ColorVisionLâmpada azul para faróis de automóveis

12972CVPBS2

2.5

| (2) Críticas

Mudar de estilo com luz

O ColorVision dá um toque de cor aos faróis do seu automóvel com azul, verde, amarelo ou roxo. Estas inovadoras lâmpadas coloridas para automóvel são certificadas para circulação rodoviária, por isso pode personalizar o seu carro e continuar a projectar luz branca segura.

Ver todos os benefícios

Dê um toque de cor

Mudar de estilo com luz

  • Tipo de lâmpada: H7

  • Embalagem: 2

  • 12 V, 55 W

Disponível nos tipos de lâmpadas para automóveis mais populares: H4 e H7

Disponível nos tipos de lâmpadas para automóveis mais populares: H4 e H7

Para descobrir qual lâmpada Philips ColorVision é compatível com o seu automóvel, vá a www.philips.com/automotive

Dê cor às suas luzes em azul, verde, amarelo ou roxo

Dê cor às suas luzes em azul, verde, amarelo ou roxo

A Philips ColorVision permite dar um toque personalizado de cor aos faróis do seu automóvel. Escolha entre azul, verde, amarelo ou roxo e personalize o seu automóvel.

Lâmpadas para automóveis coloridas certificadas para circulação legal

Lâmpadas para automóveis coloridas certificadas para circulação legal

As lâmpadas ColorVision cumprem todos os regulamentos CEE e são fornecidas com um cartão de certificação para comprovar que são legais para circulação rodoviária. Guarde-o sempre no seu automóvel.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.5

de 5

2

Críticas

5
3
2

04/06/2018

Suisse

Suisse

kein Xenon, aber viel besser als gedacht !!

kein Xenon, aber viel besser als gedacht, dank dem Sammler zu einer Birnenform !!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer

04/12/2014

Sverige

Sverige

Kvalitet men med dåliga egenskaper

Den här lampan är kanske bara gjord för helt runda reflektorer. För mina blir inte blå/blåaktiga utom i ett litet, litet område vid lampornas fot. Själva ljuset är marginellt vitare än med standard-H7-lampor men det är definitivt inte tal om någon "xenonlook". Kanske är det så att Philips, som även tillverkar riktiga xenonlampor, inte har någon verklig ambition att erbjuda halogenlampor med riktigt xenonefterliknande ljus. ColorVision känns tyvärr inte som en produkt som håller vad den lovar. Men jag tvivlar inte på kvaliteten beträffande material, tillverkning, hållbarhet etc.

Esta avaliação foi feita para ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil

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