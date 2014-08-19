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Descontinuado

ColorVisionLâmpada roxa para faróis de automóveis

12972CVPPS2

4

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Mudar de estilo com luz

O ColorVision dá um toque de cor aos faróis do seu automóvel com azul, verde, amarelo ou roxo. Estas inovadoras lâmpadas coloridas para automóvel são certificadas para circulação rodoviária, por isso pode personalizar o seu carro e continuar a projectar luz branca segura.

Ver todos os benefícios

Dê um toque de cor

Mudar de estilo com luz

  • Tipo de lâmpada: H7

  • Embalagem: 2

  • 12 V, 55 W

Disponível nos tipos de lâmpadas para automóveis mais populares: H4 e H7

Disponível nos tipos de lâmpadas para automóveis mais populares: H4 e H7

Para descobrir qual lâmpada Philips ColorVision é compatível com o seu automóvel, vá a www.philips.com/automotive

Dê cor às suas luzes em azul, verde, amarelo ou roxo

Dê cor às suas luzes em azul, verde, amarelo ou roxo

A Philips ColorVision permite dar um toque personalizado de cor aos faróis do seu automóvel. Escolha entre azul, verde, amarelo ou roxo e personalize o seu automóvel.

Lâmpadas para automóveis coloridas certificadas para circulação legal

Lâmpadas para automóveis coloridas certificadas para circulação legal

As lâmpadas ColorVision cumprem todos os regulamentos CEE e são fornecidas com um cartão de certificação para comprovar que são legais para circulação rodoviária. Guarde-o sempre no seu automóvel.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

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de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

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19/08/2014

Nederland

Nederland

Voegt net iets extra's toe

Ik heb sinds een aantal weken de paarse color vision lampjes in mijn koplampen zitten. Ik wist eerst niet goed wat ik moest verwachten, zou ik nu knalpaarse lampen hebben en zou ik door iedere politieagent van de weg af worden getrokken? Maar dat is niet het geval, de lampjes geven een licht roze gloed af. Het is erg subtiel maar voegt wel net dat extra's toe aan je auto. Tevens zijn de lampjes EU goedgekeurd en kun je er dus zonder zorgen heel Europa mee rond toeren. Leuk hebbedingetje voor je auto.

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16/07/2014

Nederland

Nederland

Veilige lamp met een subtiel kleurtje

Toen ik nieuwe lampjes moest halen voor mijn auto, heb ik gekozen voor de lampjes met een touch of color. Deze lamp staat voor: een heldere veilige lamp met een vleugje kleur. Voor mijn grijze Seat heb ik daarom gekozen voor de kleur paars, die meer aandoet als roze. Vooral bij het inparkeren in een parkeergarage zie ik een mooie roze gloed over de muur schijnen, zonder dat ik het gevoel heb dat ik met roze lichten rijdt. Aanrader voor mensen die graag iets extra's aan hun auto toe willen voegen.

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