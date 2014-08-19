Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Mudar de estilo com luz
O ColorVision dá um toque de cor aos faróis do seu automóvel com azul, verde, amarelo ou roxo. Estas inovadoras lâmpadas coloridas para automóvel são certificadas para circulação rodoviária, por isso pode personalizar o seu carro e continuar a projectar luz branca segura.
Tipo de lâmpada: H7
Embalagem: 2
12 V, 55 W
Para descobrir qual lâmpada Philips ColorVision é compatível com o seu automóvel, vá a www.philips.com/automotive
A Philips ColorVision permite dar um toque personalizado de cor aos faróis do seu automóvel. Escolha entre azul, verde, amarelo ou roxo e personalize o seu automóvel.
As lâmpadas ColorVision cumprem todos os regulamentos CEE e são fornecidas com um cartão de certificação para comprovar que são legais para circulação rodoviária. Guarde-o sempre no seu automóvel.
4.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Sandra77
19/08/2014
Nederland
Voegt net iets extra's toe
Ik heb sinds een aantal weken de paarse color vision lampjes in mijn koplampen zitten. Ik wist eerst niet goed wat ik moest verwachten, zou ik nu knalpaarse lampen hebben en zou ik door iedere politieagent van de weg af worden getrokken? Maar dat is niet het geval, de lampjes geven een licht roze gloed af. Het is erg subtiel maar voegt wel net dat extra's toe aan je auto. Tevens zijn de lampjes EU goedgekeurd en kun je er dus zonder zorgen heel Europa mee rond toeren. Leuk hebbedingetje voor je auto.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp
Leonie79
16/07/2014
Nederland
Veilige lamp met een subtiel kleurtje
Toen ik nieuwe lampjes moest halen voor mijn auto, heb ik gekozen voor de lampjes met een touch of color. Deze lamp staat voor: een heldere veilige lamp met een vleugje kleur. Voor mijn grijze Seat heb ik daarom gekozen voor de kleur paars, die meer aandoet als roze. Vooral bij het inparkeren in een parkeergarage zie ik een mooie roze gloed over de muur schijnen, zonder dat ik het gevoel heb dat ik met roze lichten rijdt. Aanrader voor mensen die graag iets extra's aan hun auto toe willen voegen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp