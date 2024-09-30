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Desempenho incrível de uma lâmpada homologada
Se gosta de conduzir, deixe que as lâmpadas para automóvel RacingVision GT200 da Philips elevem a sua experiência automóvel. Uma luz até 200% mais brilhante, que brilha ao longo de mais de 80 metros, significa uma melhor visão e reações mais rápidas para uma condução mais emocionante.
Tipo de lâmpada: H7
12 V, 55 W
Luz até 200% mais brilhante
Feixe estendido na estrada
Número de lâmpadas: 2
As lâmpadas de maior desempenho do nosso portefólio, as Philips RacingVision GT200, proporcionam a visibilidade altamente brilhante de lâmpadas de rally num formato que pode utilizar em estradas públicas. Desfrute da claridade nítida de uma luz até 200% mais brilhante¹. O design otimizado das lâmpadas oferece uma maior luminância para uma melhor visualização da estrada à sua frente, proporcionando-lhe uma condução mais segura e emocionante.
Com o feixe de ultra elevado desempenho a alcançar 80 metros acima² do mínimo legal, as Philips RacingVision GT200 permitem ver melhor a estrada à sua frente. Aperceba-se mais rapidamente de potenciais perigos, reaja mais rapidamente e posicione o seu automóvel de forma mais precisa na estrada. Tudo isto contribui para uma experiência de condução mais segura e satisfatória.
As lâmpadas para faróis Philips RacingVision GT200 estão homologadas pela ECE para a estrada. Os condutores orientados para o desempenho desfrutam de uma lâmpada brilhante, vibrante e legal para circulação rodoviária, estando em conformidade com os regulamentos relevantes.
Prémios
3.8
de 5
296
Críticas
MOSI86
30/09/2024
Portugal
Comprador verificado
Conforme especificado
Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.
Pontos positivos
Super claro. Troca direta.
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Data de utilização 2024-08-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Data de utilização 2024-08-30
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Data de utilização 2026-06-11
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Data de utilização 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Pontos positivos
Cumple al 100% con lo prometido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Data de utilização 2026-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Data de utilização 2026-04-30
¹ Brilho em comparação com a norma legal mínima.
² Distância de segurança adicional em comparação com o comprimento mínimo derivado do feixe, de acordo com o regulamento da Comissão Económica para a Europa (CEE), com base em 1 Lux. Maior distância do automóvel.