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18952C2
Para LED-HL [~H7]
Embalagem: 2
Sistema automóvel avançado
Alguns modelos de automóveis enfrentam desafios específicos para lâmpadas retrofit baseadas em LED. Os adaptadores CANbus exclusivos da Philips asseguram um bom funcionamento em caso de qualquer problema elétrico. Resolvem possíveis problemas relacionados com mensagens de erro no painel de instrumentos.
Graças ao design avançado, o adaptador CANbus é facilmente instalado garantindo um bom desempenho desde o primeiro dia.
O design para a indústria automóvel do adaptador CANbus tem em consideração as condições exigentes da utilização diária no compartimento do motor.
Críticas
É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.