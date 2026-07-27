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CANbus adaptor LEDAdaptador CANbus para LED

18952C2

Desempenho elétrico perfeito
O CANbus LED H7 da Philips é o complemento ideal para as lâmpadas para faróis com base em LED H7. Com uma instalação fácil, assegura uma adaptação elétrica perfeita ao seu automóvel, eliminando possíveis problemas relacionados com avisos de avarias no painel de instrumentos.
Ver todos os benefícios

Funcionamento perfeito

Desempenho elétrico perfeito

  • Para LED-HL [~H7]

  • Embalagem: 2

  • Sistema automóvel avançado

Garante o desempenho da LED-HL [~H7]

Alguns modelos de automóveis enfrentam desafios específicos para lâmpadas retrofit baseadas em LED. Os adaptadores CANbus exclusivos da Philips asseguram um bom funcionamento em caso de qualquer problema elétrico. Resolvem possíveis problemas relacionados com mensagens de erro no painel de instrumentos.

Instalação fácil

Graças ao design avançado, o adaptador CANbus é facilmente instalado garantindo um bom desempenho desde o primeiro dia.

O melhor desempenho em todas as condições

O design para a indústria automóvel do adaptador CANbus tem em consideração as condições exigentes da utilização diária no compartimento do motor.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.