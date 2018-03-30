ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Imagem principal
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Imagem principal

Descontinuado

Monitor LCD com retroiluminação LED

196V4LAB2/00

4.7

| (3) Críticas | 100% recomendam este produto

Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas

Desfrute de imagens LED vivas com este ecrã com um design apelativo e brilhante. Equipado com altifalantes estéreo e SmartControl Lite, este ecrã é uma óptima escolha!

Ver todos os benefícios

com altifalantes estéreo

Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas

  • Linha V

  • 47 cm (18,5")

Montagem VESA proporciona flexibilidade

SmartContrast para detalhes pretos ricos

SmartContrast para detalhes pretos ricos

SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos que está a visualizar, esta ajusta automaticamente as cores e controla a intensidade da retroiluminação para realçar dinamicamente o contraste para obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogos onde são apresentados tons escuros. Quando está selecionado o modo de poupança de energia, o contraste é regulado e a retroiluminação é ajustada com precisão para uma apresentação perfeita das aplicações diárias do escritório e para um baixo consumo de energia.

Ecrã ecológico sem mercúrio

Os monitores Philips com retroiluminação LED não contêm mercúrio, uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta os seres humanos e os animais. Isto reduz o impacto ambiental do ecrã ecológico ao longo de toda a sua vida útil - desde o fabrico até à eliminação.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

30/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

very clear picture

I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

26/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

This monitor has great clarity

Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

01/08/2013

België

België

Satisfait

Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis