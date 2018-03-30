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Descontinuado
196V4LAB2/00
Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas
Desfrute de imagens LED vivas com este ecrã com um design apelativo e brilhante. Equipado com altifalantes estéreo e SmartControl Lite, este ecrã é uma óptima escolha!
Linha V
47 cm (18,5")
SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos que está a visualizar, esta ajusta automaticamente as cores e controla a intensidade da retroiluminação para realçar dinamicamente o contraste para obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogos onde são apresentados tons escuros. Quando está selecionado o modo de poupança de energia, o contraste é regulado e a retroiluminação é ajustada com precisão para uma apresentação perfeita das aplicações diárias do escritório e para um baixo consumo de energia.
Os monitores Philips com retroiluminação LED não contêm mercúrio, uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta os seres humanos e os animais. Isto reduz o impacto ambiental do ecrã ecológico ao longo de toda a sua vida útil - desde o fabrico até à eliminação.
4.7
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
vannuzzo
30/03/2018
United Kingdom
very clear picture
I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.
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Esta avaliação foi feita para 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
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errins
26/05/2014
United Kingdom
This monitor has great clarity
Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.
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Esta avaliação foi feita para 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
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Emile139
01/08/2013
België
Satisfait
Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité
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Esta avaliação foi feita para 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
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