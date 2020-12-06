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Descontinuado

Monitor LCD com retroiluminação LED

200V4QSBR/01

4

| (1) Avaliaç.

Óptimas imagens LED com cores vivas

Desfrute de imagens LED MVA vivas com este ecrã com um design apelativo e brilhante. Equipado com SmartControl Lite, este ecrã é uma ótima escolha!

Ver todos os benefícios

Óptimas imagens LED com cores vivas

  • Linha V

  • 20 (19,53"/49,6 cm diag.)

Ecrã 16:9 Full HD para a melhor experiência de visualização

O ecrã Full HD apresenta uma resolução panorâmica de 1920 x 1080p. Esta é a resolução mais elevada em fontes HD para garantir a melhor qualidade de imagem possível. É totalmente compatível com as próximas tecnologias, uma vez que suporta sinais de 1080p a partir de todas as fontes, incluindo as mais recentes, como Blu-ray e consolas de jogos HD avançadas. O processamento do sinal é amplamente modernizado para suportar este nível muito mais elevado de qualidade e resolução. Produz imagens de varrimento progressivo sem cintilação e com excelentes cores e brilho.

Baixo consumo de energia poupança na eletricidade

Ecrã MVA para ângulos de visualização amplos e níveis profundos de contraste

Ecrã MVA para ângulos de visualização amplos e níveis profundos de contraste

O ecrã LED MVA da Philips utiliza uma tecnologia avançada de alinhamento vertical multi-domínio que proporciona relações de contraste com estática extremamente elevada para imagens muito vívidas e brilhantes. Para além de apresentar as aplicações padrão para escritório com facilidade, é particularmente apropriado para ver fotografias, navegar na Internet, ver filmes, jogar e apresentar aplicações gráficas exigentes. A sua tecnologia de gestão otimizada de píxeis permite-lhe um ângulo de visualização extra amplo de 178/178 graus, resultando em imagens mais nítidas.

Especificações técnicas

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Críticas

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de 5

1

Avaliaç.

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06/12/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Monitor van hoge kwaliteit.

De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.

Pontos positivos

Scherp beeld.

Pontos negativos

Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.

Esta avaliação foi feita para 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Data de utilização 2019-11-06

Esta avaliação foi feita para 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Data de utilização 2019-11-06

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