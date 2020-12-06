Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
200V4QSBR/01
Óptimas imagens LED com cores vivas
Desfrute de imagens LED MVA vivas com este ecrã com um design apelativo e brilhante. Equipado com SmartControl Lite, este ecrã é uma ótima escolha!
Linha V
20 (19,53"/49,6 cm diag.)
O ecrã Full HD apresenta uma resolução panorâmica de 1920 x 1080p. Esta é a resolução mais elevada em fontes HD para garantir a melhor qualidade de imagem possível. É totalmente compatível com as próximas tecnologias, uma vez que suporta sinais de 1080p a partir de todas as fontes, incluindo as mais recentes, como Blu-ray e consolas de jogos HD avançadas. O processamento do sinal é amplamente modernizado para suportar este nível muito mais elevado de qualidade e resolução. Produz imagens de varrimento progressivo sem cintilação e com excelentes cores e brilho.
O ecrã LED MVA da Philips utiliza uma tecnologia avançada de alinhamento vertical multi-domínio que proporciona relações de contraste com estática extremamente elevada para imagens muito vívidas e brilhantes. Para além de apresentar as aplicações padrão para escritório com facilidade, é particularmente apropriado para ver fotografias, navegar na Internet, ver filmes, jogar e apresentar aplicações gráficas exigentes. A sua tecnologia de gestão otimizada de píxeis permite-lhe um ângulo de visualização extra amplo de 178/178 graus, resultando em imagens mais nítidas.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
hidkees
06/12/2020
Nederland
Comprador verificado
Monitor van hoge kwaliteit.
De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.
Pontos positivos
Scherp beeld.
Pontos negativos
Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.
Esta avaliação foi feita para 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Data de utilização 2019-11-06
Esta avaliação foi feita para 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Data de utilização 2019-11-06
O tempo de resposta inteligente é o valor ideal dos testes de GtG ou GtG (BW).