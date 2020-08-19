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Descontinuado
221B8LHEB/01
Imagem nítida, desempenho eficiente
Trabalhe da melhor forma com o monitor Philips Full HD de 22". A resolução nítida e vívida Full HD oferece-lhe o espaço e a clareza para trabalhar. As funcionalidades como o ajuste de altura, o modo LowBlue e a tecnologia Sem cintilação diminuem o cansaço ocular.
Linha B
22 (21,5"/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Com a activação do interruptor de 0 watts, que está convenientemente localizado na parte posterior, pode desligar totalmente o seu monitor da alimentação de CA. Isto resulta num consumo de zero potência, reduzindo ainda mais a pegada de carbono
Devido à forma como o brilho é controlado nos ecrãs com retroiluminação LED, alguns utilizadores experienciam cintilação nos seus ecrãs, o que provoca cansaço ocular. A tecnologia sem cintilação da Philips aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a cintilação para uma visualização mais confortável.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
SamJK
19/08/2020
United Kingdom
Comprador verificado
Great monitor
Bought on basis of brand reputation and others reviews of the product. Great monitor, easy to set up (just needed adaptor for HDMI to fit Mac Pro, already had one). Very happy with the screen resolution for photo editing, spreadsheet etc, as well as the overall features and system management.
Pontos positivos
Resolution and brand
Pontos negativos
MacPro adaptor needed
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 221B8LHEB LCD monitor
Data de utilização 2020-07-19
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 221B8LHEB LCD monitor
Data de utilização 2020-07-19
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.