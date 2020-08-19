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Descontinuado

Monitor LCD

221B8LHEB/01

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Imagem nítida, desempenho eficiente

Trabalhe da melhor forma com o monitor Philips Full HD de 22". A resolução nítida e vívida Full HD oferece-lhe o espaço e a clareza para trabalhar. As funcionalidades como o ajuste de altura, o modo LowBlue e a tecnologia Sem cintilação diminuem o cansaço ocular.

Ver todos os benefícios

para produtividade máxima

Imagem nítida, desempenho eficiente

  • Linha B

  • 22 (21,5"/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Consumo de zero potência com interruptor de 0 watts

Com a activação do interruptor de 0 watts, que está convenientemente localizado na parte posterior, pode desligar totalmente o seu monitor da alimentação de CA. Isto resulta num consumo de zero potência, reduzindo ainda mais a pegada de carbono

Modo EasyRead para uma experiência semelhante à leitura em papel

Menos cansaço ocular com tecnologia sem cintilação

Devido à forma como o brilho é controlado nos ecrãs com retroiluminação LED, alguns utilizadores experienciam cintilação nos seus ecrãs, o que provoca cansaço ocular. A tecnologia sem cintilação da Philips aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a cintilação para uma visualização mais confortável.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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recomendam este produto

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19/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Great monitor

Bought on basis of brand reputation and others reviews of the product. Great monitor, easy to set up (just needed adaptor for HDMI to fit Mac Pro, already had one). Very happy with the screen resolution for photo editing, spreadsheet etc, as well as the overall features and system management.

Pontos positivos

Resolution and brand

Pontos negativos

MacPro adaptor needed

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 221B8LHEB LCD monitor

Data de utilização 2020-07-19

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2020-07-19

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Avisos legais

  1. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  2. A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.

  3. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.