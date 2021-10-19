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Descontinuado
Imagens nítidas e vivas de uma margem à outra
Um ecrã perfeito para todos os propósitos com imagens estonteadas que se estendem de uma margem à outra e não fatigam os olhos, num design compacto e elegante.
Linha V
22 (21,5"/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação otimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe selecionar vários modos como Escritório, Fotografia, Filme, Jogo, Economia, etc., para adaptar a aplicação em utilização. Com base na seleção, a tecnologia SmartImage otimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!
SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos que está a visualizar, esta ajusta automaticamente as cores e controla a intensidade da retroiluminação para realçar dinamicamente o contraste para obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogos onde são apresentados tons escuros. Quando está selecionado o modo de poupança de energia, o contraste é regulado e a retroiluminação é ajustada com precisão para uma apresentação perfeita das aplicações diárias do escritório e para um baixo consumo de energia.
Os monitores Philips com retroiluminação LED não contêm mercúrio, uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta os seres humanos e os animais. Isto reduz o impacto ambiental do ecrã ecológico ao longo de toda a sua vida útil - desde o fabrico até à eliminação.
4.0
de 5
7
Críticas
86%
recomendam este produto
Legolas_006
19/10/2021
España
Comprador verificado
El monitor funciona perfectamente
Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.
Pontos positivos
Buena resolución por buen precio
Pontos negativos
Una sola entrada HDMI
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Data de utilização 2021-04-19
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Data de utilização 2021-04-19
Lemgo68
16/01/2020
United Kingdom
Comprador verificado
1st class pc monitor
It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor
Pontos positivos
Very good price
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QSB Full HD LCD monitor
Data de utilização 2018-12-16
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QSB Full HD LCD monitor
Data de utilização 2018-12-16
arrot
24/01/2018
France
excellent ecran pour travailler sans fatigue
remplace avantageusement un écran 22 pouces. je ne peux que le recommander. satisfaction assurée....de mon point de vue mis en duo avec mon ancien écran sur la carte graphique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QSB Moniteur LCD Full HD
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QSB Moniteur LCD Full HD
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse