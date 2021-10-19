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Descontinuado

Monitor LCD Full HD

223V7QSB/00

4

| (7) Críticas | 86% recomendam este produto

Imagens nítidas e vivas de uma margem à outra

Um ecrã perfeito para todos os propósitos com imagens estonteadas que se estendem de uma margem à outra e não fatigam os olhos, num design compacto e elegante.

Ver todos os benefícios

Imagens nítidas e vivas de uma margem à outra

  • Linha V

  • 22 (21,5"/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Predefinições SmartImage para definições de imagem otimizadas simples

SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação otimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe selecionar vários modos como Escritório, Fotografia, Filme, Jogo, Economia, etc., para adaptar a aplicação em utilização. Com base na seleção, a tecnologia SmartImage otimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!

SmartContrast para detalhes pretos ricos

SmartContrast para detalhes pretos ricos

SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos que está a visualizar, esta ajusta automaticamente as cores e controla a intensidade da retroiluminação para realçar dinamicamente o contraste para obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogos onde são apresentados tons escuros. Quando está selecionado o modo de poupança de energia, o contraste é regulado e a retroiluminação é ajustada com precisão para uma apresentação perfeita das aplicações diárias do escritório e para um baixo consumo de energia.

Ecrã ecológico sem mercúrio

Os monitores Philips com retroiluminação LED não contêm mercúrio, uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta os seres humanos e os animais. Isto reduz o impacto ambiental do ecrã ecológico ao longo de toda a sua vida útil - desde o fabrico até à eliminação.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.0

de 5

7

Críticas

86%

recomendam este produto

2

19/10/2021

España

España

Comprador verificado

El monitor funciona perfectamente

Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.

Pontos positivos

Buena resolución por buen precio

Pontos negativos

Una sola entrada HDMI

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 243V7QSB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2021-04-19

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 243V7QSB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2021-04-19

16/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

1st class pc monitor

It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor

Pontos positivos

Very good price

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273V7QSB Full HD LCD monitor

Data de utilização 2018-12-16

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273V7QSB Full HD LCD monitor

Data de utilização 2018-12-16

24/01/2018

France

France

excellent ecran pour travailler sans fatigue

remplace avantageusement un écran 22 pouces. je ne peux que le recommander. satisfaction assurée....de mon point de vue mis en duo avec mon ancien écran sur la carte graphique

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Esta avaliação foi feita para 273V7QSB Moniteur LCD Full HD

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273V7QSB Moniteur LCD Full HD

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