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Descontinuado
22PFT5303/12
Televisor LED ultrafino Full HD
A Philips 5300 leva a qualidade de imagem ao ecrã pequeno. Graças aos seus controlos fáceis de utilizar e design compacto, é a companhia perfeita para a sua cozinha, quarto ou escritório.
55 cm (22")
Índice de desempenho da imagem 200
FHD
Pixel Plus HD
A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.
Elegante, compacto, leve e portátil, o televisor de ecrã pequeno permite-lhe acompanhar os seus programas favoritos em qualquer local, seja na cozinha seja a acampar com a família. Este televisor portátil ajuda a manter-se a par das notícias, assim como dos resultados mais recentes dos seus desportos favoritos. Foi desenvolvido para estar no meio da diversão!
Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.
3.9
de 5
40
Críticas
81%
recomendam este produto
Patxirulo
02/08/2019
España
Cumple perfectamente su función
Compré este televisor para ponerlo en un pequeño comedor junto a la cocina. La calidad de imagen es excelente, muy nítida y clara. El sonido no está tan conseguido, por defecto suena algo artificial, pero como tiene muchas posibilidades de configuración, he conseguido afinarlo y ha quedado muy bien. Una cosa que no me ha convencido es que para ordenar los canales, primero hay que crear un menú de favoritos; me parece un paso innecesario. Para su tamaño, las conexiones que tiene y las posibilidades multimedia son de agradecer. Estupenda compra
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Esta avaliação foi feita para 5300 series 22PFT5303 Televisor LED Full HD ultraplano
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Riougft
26/05/2019
España
Excelente imagen HD
Magnifico televisor de HD, sigue la calidad de los productos Philips
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ASR36
04/04/2019
España
Casi EXCELENTE.
Casi EXCELENTE, alguna dificultad en el uso probablemente por su amplitud de opciones, por ejemplo: la ORDENACION DE CANALES (algo que considero necesario) requiere un proceso algo complejo, particularmente para los NO iniciados.
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.