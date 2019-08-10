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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD com PowerSensor

240B7QPTEB/01

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Visão nítida, desempenho eficiente

O ecrã PowerSensor da Philips fabricado com 85% de plásticos reciclados pós-consumo e com uma estrutura sem PVC e sem BFR é ideal para uma produtividade ecológica

Ver todos os benefícios

com PowerSensor

Visão nítida, desempenho eficiente

  • Linha B

  • 24 (24,1"/61,1 cm diag.)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

Tecnologia IPS para cores vivas e ângulos de visualização amplos

Tecnologia IPS para cores vivas e ângulos de visualização amplos

Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo - mesmo no modo de pivot de 90 graus! Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, o que os torna ideais para fotografias, filmes e navegar na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

Ecrã de moldura fina para criar um visual perfeito

Ecrã de moldura fina para criar um visual perfeito

Os novos ecrãs Philips apresentam uma moldura ultra fina que permite distrações mínimas e um tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para configurações em vários ecrãs ou em mosaico, como em jogos, desenho gráfico e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um único ecrã grande.

Predefinições SmartImage para definições de imagem otimizadas simples

Predefinições SmartImage para definições de imagem otimizadas simples

SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação otimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe selecionar vários modos como Escritório, Fotografia, Filme, Jogo, Economia, etc., para adaptar a aplicação em utilização. Com base na seleção, a tecnologia SmartImage otimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!

Especificações técnicas

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Críticas

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5.0

de 5

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Avaliaç.

100%

recomendam este produto

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3
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1

10/08/2019

Italia

Italia

un po' difficile da configurare

un po' difficile da configurare, il cavo USB era difettoso lo ho dovuto sostituire. ma rimane sempre al top dei monitor lcd

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor

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Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.

  3. Carregamento rápido em conformidade com a norma USB BC 1.2

  4. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse