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Descontinuado
24PHS4304/12
Televisor LED
Pequeno é sinónimo de perfeição com o televisor LED que garante desempenho em pequenos espaços. O Pixel Plus HD mantém a imagem nítida e o som cristalino, quer esteja a ver programas sem parar enquanto cozinha ou filmes enquanto pratica exercício físico na passadeira.
60 cm (24")
Índice de desempenho da imagem 200
Televisor LED
Pixel Plus HD
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.1
de 5
20
Críticas
95%
recomendam este produto
Arminn
05/04/2020
Italia
Ottimo
Ciao,sono soddisfatto molto ,il prodotto comodo e semplice da usare,consiglio
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4300 series 24PHS4304 TV LED
Data de utilização 2019-03-05
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4300 series 24PHS4304 TV LED
Data de utilização 2019-03-05
Harryanny
31/07/2020
Nederland
Comprador verificado
Product voldoet prima
TV voldoet volledig aan onze verwachtingen. Goed duidelijk beeld, eenvoudig te bedienen.
Pontos positivos
Zie omschrijving
Pontos negativos
Geen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Data de utilização 2020-03-31
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Data de utilização 2020-03-31
Troll 85
01/01/2020
Deutschland
Einfach in der Ersteinrichtung zu bedienen
Das Gerät ist einfach in der Handhabung, Senderliste war ruck zuck eingestellt, hat richtig Spaß gemacht, das Bild ist gestochen scharf, toll für Naturaufnahmen
Pontos positivos
einfache Handhabung, tolles Bild, genügend Anschlüsse vorhanden
Pontos negativos
kein Netzschalter
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4300 series 24PHS4304 LED TV
Data de utilização 2019-12-01
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2019-12-01
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.