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Descontinuado
24PHS4354/12
Televisor LED
Pequeno é sinónimo de perfeição com o televisor LED que garante desempenho em pequenos espaços. O Pixel Plus HD mantém a imagem nítida e o som cristalino, quer esteja a ver programas sem parar enquanto cozinha ou filmes enquanto pratica exercício físico na passadeira.
60 cm (24")
Índice de desempenho da imagem 200
Televisor LED
Pixel Plus HD
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.9
de 5
9
Críticas
JLI63
05/09/2020
España
La tele es perfecta para la habitación
Compre esta tele Philips de 24” para el dormitorio y tiene una buena calidad de imagen y sonido. Mejor de lo que esperaba. Dispone de todas las funciones necesarias. Sobre todo me gusta el color blanco de la misma, sale fuera del clásico negro de la mayoría de televisores. No me gusta que no contenga manual en la caja. Aunque te lo puedes descargar en PDF.
Pontos positivos
Tamaño, color, calidad de imagen y sonido.
Pontos negativos
Que no contenga manual
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Data de utilização 2020-08-05
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Data de utilização 2020-08-05
ESFL
07/04/2020
España
Diseño y calidad
Lo compré para la cocina ya que tenía un diseño, y un color, diferente al resto ya que no parece el típico monitor de ordenador y la calidad de imagen es muy buena.
Pontos positivos
Diseño, calidad, facilidad de uso.
Pontos negativos
Quizás demasiado inclinado, pero también se puede colgar.
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Esta avaliação foi feita para 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Data de utilização 2019-10-07
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Data de utilização 2019-10-07
Brigante-71
25/09/2020
Italia
Bello Unica pecca non si collega al Wii-Fi
Il modello e belle poi bianco ancore di più. La pecca e il non collegarsi a intrrnet
Pontos positivos
Bello piccolo si posiziona bene in qualsiasi posto.
Pontos negativos
Non si collega ad internet
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4300 series 24PHS4354 TV LED
Data de utilização 2020-08-25
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Esta avaliação foi feita para 4300 series 24PHS4354 TV LED
Data de utilização 2020-08-25
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.