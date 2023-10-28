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25M2N3200W/01
Alargue o seu horizonte de gaming
O nosso foco é uma velocidade "encantadora". Este monitor conta com uma frequência de atualização de 240 Hz e um ecrã Full HD 16:9 para que possa jogar a uma velocidade em tempo real e com imagens nítidas e detalhadas.
Evnia 3000
25 (24,5"/62,2 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Ao jogar os jogos de ação mais intensos e envolventes, a taxa de atualização ultrarrápida de 240 Hz proporciona uma experiência de jogo extremamente fluida e sem atrasos. Este monitor Philips redesenha a imagem no ecrã até 240 vezes por segundo, sendo efetivamente mais rápido do que um monitor convencional. Especialmente em jogos de ritmo acelerado, como jogos FPS e de corridas, os 240 Hz proporcionam movimentos e imagens mais nítidos. Com o monitor Philips de 240 Hz, as sequências de ação dos jogos são apresentadas sem trepidação nem imagens fantasma. Desfrutará de uma imersão mais profunda e sentir-se-á dentro do jogo.
O ecrã Philips Evnia com Smart MBR de 0,5 ms elimina eficazmente manchas e desfocagem de movimento, proporcionando imagens brilhantes e precisas para melhorar a experiência de gaming. As cenas de ação mais rápidas e as transições dramáticas são apresentadas fluidamente. A melhor escolha para jogar títulos emocionantes e suscetíveis a tremores.
O atraso de entrada é o período de tempo que decorre entre a realização de uma ação com dispositivos ligados e a visualização do resultado no ecrã. Um baixo atraso de entrada reduz o tempo entre a introdução de um comando nos seus dispositivos e a respetiva apresentação no monitor, melhorando significativamente a experiência em videojogos dependentes de reflexos rápidos, o que é particularmente importante para quem joga títulos competitivos e de ritmo acelerado.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
BadRusMan
28/10/2023
United Kingdom
Great budget gaming monitor!
Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.
Pontos positivos
Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.
Pontos negativos
No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor
Date of Use 2022-09-28
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor
Date of Use 2022-09-28
Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
O Smart MBR destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o Smart MBR estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível.
O Smart MBR é um modo otimizado para jogos. Ligar o Smart MBR pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo.
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.