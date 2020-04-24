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  • Imagens nítidas e vivas de uma margem à outra
  • Imagens nítidas e vivas de uma margem à outra

Descontinuado

Monitor LCD Full HD

273V7QJAB/01

4.6

| (18) Críticas | 100% recomendam este produto

Imagens nítidas e vivas de uma margem à outra

Um ecrã perfeito para todos os propósitos com imagens estonteadas que se estendem de uma margem à outra e não fatigam os olhos, num design compacto e elegante.

Ver todos os benefícios

Imagens nítidas e vivas de uma margem à outra

  • Linha V

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Modo EasyRead para uma experiência semelhante à leitura em papel

Desfrute de maior conforto e legibilidade ao ler documentos longos e ricos em texto. O modo EasyRead cria uma experiência de visualização semelhante ao papel, mais suave para os olhos, ao ajustar as cores e os níveis de zoom do ecrã, simulando a sensação de leitura em papel diretamente no seu ecrã digital.

Montagem VESA proporciona flexibilidade

Ecrã de moldura fina para criar um visual perfeito

Os novos ecrãs Philips apresentam uma moldura ultra fina que permite distrações mínimas e um tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para configurações em vários ecrãs ou em mosaico, como em jogos, desenho gráfico e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um único ecrã grande.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

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4.6

de 5

18

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

24/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Upgraded monitor as my older Philips was too small

Because past experience with Philips products showed they were always reliable.

Pontos positivos

Quality picture and easy set up. Price excellent.

Pontos negativos

None found yet.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-03-24

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-03-24

14/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Best Coffee Machine Bar none

Just delivers brilliant reasl coffee from the bean. It is like having Starbucks at the end of your living room. Cappuccino is just perfect. It allows the volume of coffee to be set for each size of glass and the results are amazin

Pontos positivos

plug in go and brilliant

Pontos negativos

bigger water tank would be useful

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Esta avaliação foi feita para 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2018-10-14

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Date of Use 2018-10-14

15/01/2024

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Für den Preis unschlagbar

Für den Preis unschlagbar, Auflösung und Kontrast sind super

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Esta avaliação foi feita para 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor

Date of Use 2023-12-15

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor

Date of Use 2023-12-15

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  2. A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.

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