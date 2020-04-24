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Descontinuado
Imagens nítidas e vivas de uma margem à outra
Um ecrã perfeito para todos os propósitos com imagens estonteadas que se estendem de uma margem à outra e não fatigam os olhos, num design compacto e elegante.
Linha V
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Desfrute de maior conforto e legibilidade ao ler documentos longos e ricos em texto. O modo EasyRead cria uma experiência de visualização semelhante ao papel, mais suave para os olhos, ao ajustar as cores e os níveis de zoom do ecrã, simulando a sensação de leitura em papel diretamente no seu ecrã digital.
Os novos ecrãs Philips apresentam uma moldura ultra fina que permite distrações mínimas e um tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para configurações em vários ecrãs ou em mosaico, como em jogos, desenho gráfico e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um único ecrã grande.
4.6
de 5
18
Críticas
100%
recomendam este produto
Rodge12440
24/04/2020
United Kingdom
Comprador verificado
Upgraded monitor as my older Philips was too small
Because past experience with Philips products showed they were always reliable.
Pontos positivos
Quality picture and easy set up. Price excellent.
Pontos negativos
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Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-03-24
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-03-24
Martin_Neil
14/11/2019
United Kingdom
Comprador verificado
Best Coffee Machine Bar none
Just delivers brilliant reasl coffee from the bean. It is like having Starbucks at the end of your living room. Cappuccino is just perfect. It allows the volume of coffee to be set for each size of glass and the results are amazin
Pontos positivos
plug in go and brilliant
Pontos negativos
bigger water tank would be useful
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2018-10-14
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2018-10-14
reini1
15/01/2024
Deutschland
Comprador verificado
Für den Preis unschlagbar
Für den Preis unschlagbar, Auflösung und Kontrast sind super
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor
Date of Use 2023-12-15
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor
Date of Use 2023-12-15
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse