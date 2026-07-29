Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
27E1N1100A/01
Trabalhe com estilo
Experimente a produtividade em Full HD. Este monitor está equipado com elementos essenciais para o local de trabalho, como o modo LowBlue para proteger os olhos, a tecnologia IPS LED de visualização ampla para imagens de alta qualidade e a MPRT de 1 ms para imagens nítidas.
Série 1000
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que proporciona ângulos de visualização extra-amplos de 178/178 graus, permitindo visualizar o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN convencionais, os ecrãs IPS proporcionam imagens extremamente nítidas com cores vivas, sendo ideais não só para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais que exigem precisão de cor e um brilho uniforme em todos os momentos.
A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns oferecem qualidade, mas espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com a nitidez dos detalhes do Full HD, aliada a um brilho elevado, um contraste incrível e cores realistas, pode esperar uma imagem fiel à realidade.
Um par de colunas estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.
4.0
de 5
38
Críticas
Anton72
29/07/2026
España
Comprador verificado
Calidad.
Se ajusta a lo que ofrece. Excelente calidad para el trabajo cotidiano con prestaciones muy interesantes y útiles.
Esta avaliação foi feita para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-07-29
Esta avaliação foi feita para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-07-29
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Comprador verificado
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2025-02-17
Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2025-02-17
dsghgm
09/03/2026
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent!
Excellent quality monitor and good value for money.
Pontos positivos
Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.
Pontos negativos
Case is a bit flimsy, but no issues so far.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-02-09
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-02-09
Cobertura do DCI-P3 com base no CIE1976, Área sRGB com base no CIE1931, Área NTSC e Área Adobe RGB com base no CIE1976
Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
O MPRT destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o MPRT estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível.
O MPRT é um modo otimizado para jogos. Ligar o MPRT pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo.
Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.