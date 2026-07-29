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27E2N2500/00
Concebido para precisão
Este monitor está equipado com funcionalidades que lhe permitem trabalhar com uma precisão absoluta. Com resolução Quad HD, taxa de atualização de 120 Hz e MPRT de 1 ms, este monitor apresenta imagens detalhadas com a máxima definição.
Série 2000
68,6 cm (27")
2560 x 1440 (Quad HD)
Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que proporciona ângulos de visualização extra-amplos de 178/178 graus, permitindo visualizar o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN convencionais, os ecrãs IPS proporcionam imagens extremamente nítidas com cores vivas, sendo ideais não só para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais que exigem precisão de cor e um brilho uniforme em todos os momentos.
Estes ecrãs Philips oferecem imagens Crystalclear, Quad HD de 2560x1440 píxeis. Utilizando painéis de elevado desempenho com elevada densidade de píxeis, suportados por fontes de alta largura de banda, estes novos ecrãs farão com que as suas imagens e gráficos ganhem vida. Quer seja um profissional exigente que necessita de informação extremamente detalhada para soluções CAD-CAM, utilize aplicações gráficas 3D ou seja um especialista financeiro a trabalhar em enormes folhas de cálculo, os ecrãs Philips oferecem-lhe imagens Crystalclear.
O SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos apresentados, ajustando automaticamente as cores e controlando a intensidade da retroiluminação para melhorar dinamicamente o contraste, de modo a obter as melhores imagens e vídeos digitais ou ao jogar jogos que apresentam tonalidades escuras. Quando o modo Economia está selecionado, o contraste é ajustado e a retroiluminação é otimizada para uma apresentação ideal das aplicações de escritório do dia a dia e um menor consumo de energia.
4.0
de 5
38
Críticas
Anton72
29/07/2026
España
Comprador verificado
Calidad.
Se ajusta a lo que ofrece. Excelente calidad para el trabajo cotidiano con prestaciones muy interesantes y útiles.
Esta avaliação foi feita para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-07-29
Esta avaliação foi feita para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-07-29
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Comprador verificado
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2025-02-17
Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2025-02-17
dsghgm
09/03/2026
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent!
Excellent quality monitor and good value for money.
Pontos positivos
Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.
Pontos negativos
Case is a bit flimsy, but no issues so far.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-02-09
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-02-09
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
O MPRT destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o MPRT estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível.
O MPRT é um modo otimizado para jogos. Ligar o MPRT pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo.
Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.